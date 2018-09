TEV geht in die Vorbereitung

Eishockey: Bayernliga

von Thomas Spiesl

Die Vorbereitung auf die Bayernliga-Saison läuft: Am Sonntag empfängt der TEV Miesbach nun seinen ersten Gegner, den EHC Waldkraiburg. Beim Testspiel feiern die neuen tschechischen Angreifer ihr Debüt.

Miesbach – Der TEV Miesbach steht momentan noch am Anfang der Eis-Vorbereitung, da wartet an diesem Sonntag bereits das erste Testspiel der neuen Spielzeit. Um 18 Uhr empfangen die Miesbacher den EHC Waldkraiburg. In der vergangenen Saison standen sich die beiden Teams noch in der Oberliga Süd gegenüber, am Ende stieg der TEV ab und bereitet sich nun auf die Bayernliga vor.

Nach dem Sommertraining trainierten die Cracks seit Anfang August einige Male im Tölzer Eisstadion. Seit dieser Woche kann, mit leichter temperaturbedingter Verzögerung, nun auch in der Kreisstadt auf dem Eis trainiert werden. Vier Einheiten haben die Miesbacher unter der Leitung von Trainer Simon Steiner dort bereits absolviert. „Von der Fitness her sind wir auf dem richtigen Weg“, sagt Steiner. „Wir müssen jetzt das, was wir im Sommertraining gemacht haben, auch auf dem Eis umsetzen. Deshalb stand diese Woche auch die Athletik im Vordergrund.“

Komplett konnte der TEV jedoch noch nicht trainieren. Stephan Stiebinger, Nico Fissekis und Neuzugang Christian Czaika waren diese Woche im Urlaub und stehen auch am Sonntag nicht zur Verfügung. Das gilt auch für Johannes Bacher, den der Rücken zwickt. Dafür werden die Miesbacher Anhänger erstmals das tschechische Sturmduo zu sehen bekommen. Martin Záhora und Bohumil Slavicek werden an der Seite von Michael Grabmaier im ersten Sturm auflaufen. Steiner wird die Vorbereitungsspiele aber auch noch dazu nutzen, andere Konstellationen auszuprobieren. „Die beiden sind athletisch extrem stark“, meint Steiner. „Inwieweit sie sich spielerisch schon akklimatisiert haben, werden wir dann gegen Waldkraiburg sehen.“

Die Gäste um Trainer Thomas Vogl gehen heuer in ihre dritte Oberliga-Saison und haben sich im Sommer noch einmal deutlich verstärkt. Allerdings mussten sie den frühzeitigen Abgang eines ihrer Kontingentspieler verkraften. Michael Dorr kehrte nach einem Jobangebot in die heimischen USA zurück. „Waldkraiburg ist mit der Vorbereitung sicher schon weiter als wir“, sagt der TEV-Trainer. „Eigentlich wollten wir auch erst später gegeneinander spielen, aber das hat dann terminlich nicht geklappt.“

Für seine Mannschaft sei es eine grobe Standortbestimmung, um zu sehen, wo sie momentan stünden. „Das Ergebnis wird aber nur wenig Aussagekraft haben“, meint Steiner. Dennoch hofft er, dass zahlreiche Zuschauer die Möglichkeit nutzen, um sich ein erstes Mal in dieser Saison im Stadion live ein Bild vom neuen Team zu machen.

Zur Info

Die Verantwortlichen des TEV weisen darauf hin, dass der VIP-Raum bei den Vorbereitungsspielen noch nicht zur Verfügung steht. Der Betrieb beginnt dort erst beim ersten Heimspiel am Freitag, 5. Oktober, gegen den EHC Klostersee. Am Auftaktwochenende warten dann gleich zwei Heimspiele auf die Miesbacher. Da in Geretsried noch kein Eis zur Verfügung steht, wird das Spiel am Sonntag, 7. Oktober, um 18 Uhr in Miesbach ausgetragen. Das Rückspiel in Geretsried findet dann am 25. November statt.