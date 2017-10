TEV-Heimspiel gegen Regensburg: 200 Gäste-Fans erwartet

Eishockey: Oberliga Süd

Bislang tut sich der TEV Miesbach schwer in der Oberliga. Trainer Markus Wieland hält aber sowohl das System, als auch seine Spieler für oberligatauglich: „Wir brauchen unsere Zeit.“

Miesbach – Eines ist gewiss: Beim Duell zwischen dem TEV Miesbach und dem EV Regensburg wird die Stimmung in der Miesbacher Eishalle richtig gut sein. Die Gäste haben sich mit 200 Fans angekündigt. Nun hoffen die Hausherren beim Eishockey-Oberliga-Match am Sonntag auf zahlreiche heimische Zuschauer, die bislang eher dürftig ins Stadion kamen. „Diese Unterstützung wäre wichtig für die Mannschaft“, sagt TEV-Trainer Markus Wieland. „Und für das Selbstvertrauen wäre es wichtig, dass wir demnächst einmal Punkte holen.“

Beim Hinspiel in Regensburg schlugen sich die Miesbacher über weite Strecken wacker, brachten sich aber durch mehrere individuelle Aussetzer selbst um den Lohn der Arbeit. Am Ende siegten die Gastgeber mit 7:4. „Der Unterschied von der Bayernliga zur Oberliga ist groß, das ist der Schritt aus dem Amateur- in den Fast-schon-Profi-Bereich“, erklärt Wieland. „Wir haben einen reinen Bayernliga-Kader, deshalb brauchen wir einfach unsere Zeit. Aber ich bin mir sicher, dass wir das hinkriegen.“

Beim Heimspiel gegen Regensburg kann er erstmals wieder auf Benjamin Frank zurückgreifen, der seine Sperre abgesessen hat. Somit fehlen nur Florian Gaschke und Markus Seiderer. „In Regensburg haben wir gut mitgehalten. Wenn wir daheim unsere volle Leistung bringen, dann tut sich jede Mannschaft schwer gegen uns.“ Sein Team, so Wieland, dürfe es dem Gegner bloß nicht zu leicht machen und müsse vorne die Dinger auch mal reinhauen.

Zuletzt fehlte den Miesbacher oft gerade im letzten Drittel ein wenig die Kraft – folglich ließ auch die Konzentration nach, was der gegnerischen Mannschaft letztlich zum Sieg verhalf. Am Sonntag soll sich das ändern. „Unsere Strafen entstehen immer bei eigenem Scheibenbesitz“, erklärt Wieland. Dann aber treffe seine Mannschaft oft die falsche Entscheidung. Darum bemüht, den Fehler wieder auszubügeln, entstehen im Nachsetzen die Strafzeiten. „Da müssen wir einfach cleverer werden.“ Dieses Problem ziehe sich durch die ganze Mannschaft. Auch in Unterzahl werde es sofort bestraft, wenn ein Spieler seine Position verlässt. „Dann folgen zwei Pässe, und der Gegner steht alleine vor dem Tor. Aber daran arbeiten wir.“ Sowohl das System als auch die Spieler hält der TEV-Trainer weiterhin für oberligatauglich – vor allem die Tatsache, dass oft nur Kleinigkeiten entscheidend sind, stimmt Wieland optimistisch.

Gegen Regensburg wird es für die Miesbacher zweifelsohne schwer. Aber mit einer konzentrierten Vorstellung und dem nötigen Quäntchen Glück sollte für den Außenseiter durchaus etwas drin sein. „Wir kriegen oft die Gegentore zum falschen Zeitpunkt“, sagt Wieland. Dass es dafür überhaupt einen richtigen Zeitpunkt gibt, dürften die TEV-Fans bezweifeln. Eines ist jedoch klar: Wenn es wie im Hinspiel deren sieben werden, dann ist fast schon egal, zu welchem Zeitpunkt sie fallen.

Thomas Spiesl