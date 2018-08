TEV Miesbach: Landesliga-Mannschaft wird abgemeldet

Eishockey: Landesliga

Mit über 40 Spielern war Trainer Simon Steiner im Kontakt. Doch am Ende brachte er nicht genügend Männer zusammen, um in der Landesliga anzutreten.

Miesbach – Kurz vor Saisonstart wartet der TEV Miesbach mit einer Hiobsbotschaft auf: Wegen Personalmangels muss die Landesliga-Mannschaft vom Eishockey-Spielbetrieb zurückgezogen werden. In der vergangenen Saison war der TEV als Spielgemeinschaft mit dem TSV Schliersee in der Landes- und Bezirksliga angetreten.

In der Landesliga schaffte die SG den Klassenerhalt. „Uns ist es nicht gelungen, ausreichend Spieler und das Team hinter der Mannschaft zu finden“, berichtet Trainer Simon Steiner. Er sei mit über 40 Spielern in Kontakt gewesen und bot 14 Wochen Sommertraining sowie seit Mitte August Eistraining an. Doch die Kaderstärke sei schlichtweg nicht groß genug, um in der Landesliga mitzuhalten.

Zu viele Cracks hatten den Verein im Sommer verlassen – zumeist aus beruflichen oder privaten Gründen. Seit Juni wurden bereits Spieler aus der U20 für Trainings und Spiele in die Zweite Mannschaft hochgezogen, um den Spielbetrieb gewährleisten zu können.

„Dies kann auf Dauer aber nicht auf Kosten der U20 weiterhin so geschehen“, sagt Steiner. Schließlich ist die älteste Nachwuchsmannschaft der Miesbacher in der Bayernliga aktiv. Alle verbleibenden Spieler werden nun auf das Bayernliga-Team und die SG in der Bezirksliga verteilt. „Die seit vier Jahren bestehende Kooperation mit dem TSV Schliersee wird wieder intensiviert“, sagt Steiner. „Alle Spieler können in die Spielgemeinschaft integriert werden.“