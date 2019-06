Tischtennis: SC Seeham nachträglich aufgestiegen

Erstaunen war groß

von Hans-Peter Koller schließen

Überraschung bei der Ligeneinteilung: Die Tischtennisspieler des SC Seeham sind in die Bezirksliga aufgestiegen. Die SF Gmund haben bereits ihre Rangliste fertig.

Landkreis – Das Erstaunen war groß, die anschließende Freude noch größer. Die Tischtennisspieler des SC Seeham, die als Vizemeister der Bezirksklasse A in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga gescheitert sind, erhalten nun doch einen Platz im Oberhaus. „Wir werden zwar dort vom ersten Tag an nur um den Klassenerhalt spielen“, meint Ranglistenführer Michael Neuberger. „Aber trotzdem wird’s super.“

Die Seehamer, die vom Rückzug des SV Wielenbach profitieren, treffen in der Bezirksliga nicht nur auf Direktaufsteiger SF Gmund-Dürnbach, sondern auch auf weitere Oberland-Vereine. So den Vorjahres-Dritten TuS Holzkirchen, den TV Bad Tölz und den TuS Geretsried.

SF Gmund-Dürnbach haben ihre Rangliste fertig

Die Gmunder sind sogar schon einen Schritt weiter. Am Tegernsee steht schon die konkrete Rangliste fest. Dass hier mit dem 15-jährigen Marinus Huber der erfolgreichste Jugendspieler im Mittleren Paarkreuz zusammen mit seinem Bruder Michael an den Start geht, ist ein Vertrauensvorschuss. Nachwuchstrainer Karl Sperl hat dafür eine Erklärung: „Der Bursche wird auch bei Niederlagen immer besser, da er ständig dazu lernt.“ Im Spitzenpaarkreuz der Sportfreunde werden der Kapitän Armin Schierbling und Sigmund Wacker am Tisch stehen. Christian Gapp und Franz Biechl komplettieren das Sextett. Auch in Holzkirchen steht die Reihung schon fest, aber TuS-Spartenleiter Michael Janski lässt die Katze noch nicht aus dem Sack. Auf jeden Fall gilt es Eugen Dykin zu ersetzen, der künftig das Trikot des Landesliga-Absteigers SV Bruckmühl trägt. Eines aber ist sicher: Am Spitzenplatz von Roland Krischke ist nicht zu rütteln.

TV Miesbach und SG Hausham neu in der Bezirksoberliga

Eine Spielklasse höher, in der Bezirksoberliga, gehören zwei Landkreis-Mannschaften zu den Neuzugängen. Der TV Miesbach ist aufgestiegen, die SG Hausham kommt aus der Landesliga nach unten. Die Knappen haben zwar fünf Neuzugänge vom SV Parsberg einzugliedern, aber für die höchste Spielklasse des Bezirkes kommt mit Alexander Pischetsrieder nur Einer in Frage. Nach aktuellem Stand wird der Material-Experte in der Reserve im Spitzenpaarkreuz aufgestellt und neben Jürgen Winterhalter und Markus Kugel in der ersten Garde aushelfen – soweit Bedarf besteht. Die Wechselliste, die zum 31. Mai geschlossen wurde, als Grundlage genommen, sollte die SG Hausham im Spitzenfeld der BOL vertreten sein.

Hier wird der TV Miesbach nicht zu sichten sein. Die Kreisstädter wollen aber ins gesicherte Mittelfeld. Viel wird hier davon abhängen, wie oft die Zwillinge Daniel und Oliver Steinbeck, die in Taufkirchen hauptberuflich eine Tischtennisschule für den Nachwuchs betreiben, zur Verfügung stehen. Da aber Michael Buganyi, der in Österreich Erstliga-Erfahrung gesammelt hat, weiter das TV-Trikot trägt, hoffen Jan Natolski, Holger Drogan, Thomas Felix, Nicolas Joannidis und Florian Drogan auf eine sorgenfreie Saison.

ko