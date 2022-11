SG Hausham führt Bezirksoberliga an - Remis zwischen Miesbach und Seeham

Teilen

Den Grundstein für einen erfolgreichen Koppel-Heimspieltag legten die Tischtennisspieler der SG Hausham mit dem 9:4-Sieg gegen den TSV Pentenried. © Steffen Gerber

Die SG Hausham ist in der Tischtennis-Bezirksoberliga auf dem direkten Weg zurück in die Landesliga.

Miesbach – Es ist kein Selbstläufer, mit dem sich die Haushamer Tischtennisspieler nach dem Abstieg aus der Landesliga sofort wieder auf Verbandsebene zurückmelden können. Aber die Knappen bestimmen die Tonart, in der die Konkurrenz in der Bezirksoberliga zu musizieren hat. Einem klaren 9:4-Sieg gegen den TSV Pentenried folgte beim Koppel-Heimspieltag ein 8:8-Remis mit dem TV Prittriching. Drei weitere Punkte auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft. Aber die Konkurrenz ist den Haushamern auf den Fersen.

Der TSV Pentenried hat auch Landesligaerfahrung. Aber der Weg zur Rückkehr ins Oberhaus ist zu steil. Nach einer 2:1-Doppelführung bauten die Haushamer die Führung auf 5:1 aus. Und je ein Minuszähler der Knappen in jedem der drei Paarkreuze wirkte sich nicht aus. Haariger wurde der Vergleich mit dem TV Prittriching. Trotz einem abermaligen 2:1-Vorteil nach den Eingangsdoppeln. Da bedurfte es schon einer Galavorstellung vom Ludwig Klier im hinteren Paarkreuz, um überhaupt ins Schlussdoppel zu kommen. Andreas Dorn und Alex Pischetsrieder hatten hier das Nachsehen. Trotzdem waren sich alle einig: eine gerechte 8:8-Punkteteilung.

Spannende Duelle in der Bezirksliga Süd

Eine Spielklasse tiefer, in der Bezirksliga Süd, teilten auch der TV Miesbach und der SC Seeham mit 8:8 die Punkte. Ein emotionsgeladenes Derby in einer vollen Halle. Es war der frisch gebackene Master-Absolvent Florian Drogan, der den Kreisstädtern mit zwei Einzelerfolgen den Punkt rettete. Denn jeweils drei der vier möglichen Punkte durch Alexander Christl und Michael Neuberger im Spitzenpaarkreuz und weitere drei in der Mitte von Christian Kreuzmair und Tobias Brandl standen nicht in der Planung der Miesbacher. Wobei tags zuvor die Seehamer gegen die SF Gmund-Dürnbach an ihre Leistungsgrenze kamen. Eine weiße Weste der Tegernseer im hinteren Paarkreuz durch Paul Randler und Stefan Heigl und ein glänzend aufgelegter Ranglistenführer Michael Huber brachte den Seehamern die Erkenntnis, dass sie zwar stark unterwegs sind, aber der Meistertitel an anderer Stelle entschieden wird.

Allerdings musste sich auch der erklärte Titelfavorit TuS Holzkirchen strecken, um mit einem 9:7-Sieg in Bad Tölz die weiße Weste schadfrei zu halten. Die Isarwinkler hatten gegen den Spitzenreiter alle Joker gezogen. Und dass sowohl Steffen Rummel wie auch der vormalige Gmunder David Streibl je beide Einzel gewannen, brachte die Holzkirchner gehörig unter Druck. Aber Peter Limmer und Roland Krischke stellen mit beiden Doppelsiegen wieder die Rangordnung her. Womit in der Bezirksliga nun die Fronten geklärt sind. Die beiden Absteiger Holzkirchen und Gmund-Dürnbach dominieren das Geschehen. Der Rest der Liga tummelt sich mit gehörigem Abstand.

In der Bezirksklasse A hingegen gibt nur eine Mannschaft den Ton an. Der TSV Königsdorf ist auf geradem Weg Richtung Titel und Aufstieg. Dies muss auch der Absteiger SV Warngau trotz eines 9:4-Sieges gegen den TSV Dietramszell neidlos anerkennen. ko