SG Hausham und SF Gmund stehen mit Rücken zur Wand

Ein guter Aufschlag kann entscheidend sein. © ARCHIV

Die Tischtennis-Teams aus dem Landkreis Miesbach kämpfen gegen den Abstieg.

Miesbach – Es ist nur ein dürftig dünner Strohhalm, nach dem die Haushamer Tischtennisspieler im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga noch greifen können. Steigen doch aus der untersten Stufe der bayerischen Verbandsligen gleich vier Mannschaften in die Bezirksoberliga ab – und die Knappen könnten sich nur noch mit zwei Siegen in den beiden ausstehenden Begegnungen retten. Aber der Gegner im finalen Heimspiel ist kein Geringerer als der TSV Starnberg II. Die einzige unbesiegte Mannschaft in der Spielklasse, die mit einem Sieg an der Schlierach den Titelgewinn feiern kann.

Auch über dem Lager der SF Gmund-Dürnbach hängen die Gewitterwolken tief. Das Tabellenschlusslicht in der Bezirksoberliga hat den SV Eurasburg-Beuerberg zu Gast, und wenn die Tegernseer hier nicht mindestens ein Unentschieden holen, wird die finale Partie beim TSV Weilheim bedeutungslos. Aufgrund der schlechteren Spieldifferenz wäre die rote Laterne nicht mehr abzugeben.

Allerdings steckt auch der TuS Holzkirchen in dieser Spielklasse mitten im Abstiegsstrudel. Die Grün-Weißen haben mit drei noch ausstehenden Begegnungen ein dichtes Programm vor sich, das knackig erscheint. Am kommenden Dienstag steht der TSV Gräfelfing IV in der Marktgemeinde am Tisch. Ein Gegner, der über Platz zwei in der Endtabelle die Aufstiegsrelegation zur Landesliga erreichen will. Nur eine Mannschaft ist besser als die Herren IV des TSV Gräfelfing. Die vereinseignen Herren III. Und der verlustpunktfreie Spitzenreiter steht auch noch im Aufgabenkatalog der Holzkirchner.

Gleich den Herren I ist auch die Reserve der SG Hausham in Abstiegsnöten. Allerdings zwei Spielklassen tiefer, in der Bezirksliga Süd. Mit einer Heimniederlage gegen den TSV Hohenpeißenberg II würde das SG-Sextett auf Platz acht abrutschen und müsste sein Heil in der Abstiegsrelegation gegen die beide Vizemeister der Bezirksklassen A suchen. Mit dem TuS Geretsried und dem SV Unterhausen stehen die Releganten bereits fest. ko

Die Begegnungen

sind, soweit nicht gesondert vermerkt, für diesen Freitag, 20 Uhr (Nachwuchs 18.15 Uhr) terminiert.

Herren Landesliga: SG Hausham - TSV Starnberg II (Samstag, 13 Uhr). Bezirksoberliga: SF Gmund-Dürnach - SV Eurasburg-Beuerberg, TuS Holzkirchen - TSV Gräfelfing IV (Dienstag, 19.30 Uhr). Bezirksliga Süd: SG Hausham II - TSV Hohenpeißenberg II, TV Bad Tölz - SV Warngau. Bezirksklasse B Miesbach: TV Miesbach II - SF Gmund-D. V (Samstag 18.30 Uhr), TSV Otterfing - TV Miesbach II (Montag), SV Warngau II - DJK Darching (Dienstag). Bezirksklasse B Bad Tölz/WOR: SF Bichl - TSV Dietramszell II. Bezirksklasse C Miesbach: TuS Holzkirchen IV - TV Miesbach IV, SV Warngau III - SF Föching.

Jugend Bezirksoberliga: SF Gmund-D. - TSV Unterpfaffenhofen-Germering (Samstag, 10 Uhr). Bezirksliga Süd: TSV Weilheim II - TuS Holzkirchen. Bezirksklasse A: SV Waakirchen-M. - TuS Holzkirchen II (Montag).