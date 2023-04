Titel Nummer vier: Andreas Eder ist deutscher Meister

Da ist das Ding: Andreas Eder feiert seine dritte deutsche Meisterschaft mit dem EHC Red Bull München. © City-PRess/kn

Andreas Eder ist erneut deutscher Meister. Nach seiner Rückkehr zum EHC Red Bull München sicherte er sich zum vierten Mal den Titel.

Miesbach – Andreas Eder hat es geschafft. Der Miesbacher im Trikot des EHC Red Bull München ist deutscher Eishockey-Meister. Seine Münchner besiegten am Sonntag den ERC Ingolstadt in Spiel fünf in einem umkämpften Spiel mit 3:1 und setzten sich in der Finalserie damit mit 4:1 durch. Obendrein sorgte der Miesbacher für den wohl spielentscheidenden Treffer, als er im Schlussdrittel das zwischenzeitliche 2:1 erzielte. Ein Empty-Net-Goal machte wenig später den Titel für den EHC perfekt.

Während die Münchner noch am Dienstag Spiel drei nach Führung noch knapp mit 3:4 abgaben – Eder steuerte einen Assist bei –, legte der Hauptrunden-Erste in Spiel vier mit einem 3:0-Erfolg in Ingolstadt den Grundstein für den ersten Titelgewinn nach fünf Jahren. Eder blieb am Freitag ohne Punkte. Für den Miesbacher war es bereits der vierte Meistertitel nach 2016, 2017 und 2018, aber wohl nach seiner Rückkehr zum EHC der erste in einer tragenden Rolle.

Für seinen Bruder Tobias standen weitere Testspiele mit der deutschen Nationalmannschaft auf die anstehende Eishockey-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Dort gab es für den Neu-Berliner in den beiden Partien gegen Österreich zunächst einen 2:0-Sieg, ehe am Samstag eine 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen einstecken musste. Weiter geht es am Freitag und Samstag gegen die Slowakei. meh