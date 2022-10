Tolle Momente und Höhepunkte bei Meisterschaften von Radsport Oberland

Von: Sebastian Schuch

Dritte der U13w: Anna Reiner von Radsport Oberland (vorne l.). Hinter ihr fährt Joni Frank vom Inncycling/Phonework Bike-Team. © Radsport Oberland

Über drei Tage war Radsport Oberland Gastgeber für Mountainbike-Action rund um die Oedberglifte.

Miesbach/Gmund – Drei pickepackevolle Tage mit jeder Menge Mountainbike-Action: Die Vereinsmeisterschaften von Radsport Oberland mit anschließendem Eldorado Kids Cup samt Oberbayerischen Cross-Country-Meisterschaften rund um die Oedberglifte in Gmund forderten Verantwortlichen wie Sportlern heraus, gingen aber reibungslos über die Bühne.

Nach den Trainingsfahrten am Freitag wurde es am Samstag mit den Vereinsmeisterschaften der Radsportler des TSV Miesbach erstmals ernst. 50 Kinder von der U5 bis zur U15 waren am Start, „der Rundkurs verlangte ihnen zum Saisonabschluss noch mal alles ab“, berichtet Renndirektor und Streckenchef Christoph Lammer. Die Kinder zeigten ihr Können, die Eltern fungierten, zum Teil erstmals, als Streckenposten oder halfen bei anderen anstehenden Aufgaben mit. Am Abend feierten alle gemeinsam. Das sei nach zwei Jahren voller Einschränkungen mehr Wert gewesen als die Ergebnisse, meint Lammer.

Am Sonntag war der Streckenchef schon in aller früh gefordert. „Der Wetter meinte es halb so gut mit uns“, sagt er. Durch den Dauerregen in der Nacht entschied er sich, zwei Hindernisse ab der U13 aus dem Programm zu nehmen: eine kleine Bachdurchfahrt und eine steile Holzrampe. „Und es war gut so. Nicht nur um den Sportler vor Verletzungen zu schützen, sondern auch die Natur zu schützen und zu respektieren, da der Boden durch den über Nacht anhaltenden Regen zu sehr aufgeweicht war“, erklärt Lammer.

Sechs Titel für Équipe Vélo Oberland

Beim Eldorado Kids Cup, respektive den Oberbayerischen Meisterschaften gab es von der U7 bis zu den Masters unterschiedliche Strecken, jeweils angepasst an Altersklasse und Können. „Wir nutzten dieses Jahr auch noch das Pandemie-Regelwerk für Outdoor-Veranstaltungen im Radsport“, berichtet Lammer. Dadurch war de Renntag in zwei Blöcke geteilt. Morgens die Jüngeren, am Nachmittag die Älteren.

Gleich sechs Oberbayern-Titel konnte die Équipe Vélo Oberland bejubeln: von Vinzenz Lechner in der U7m, Carla Haibel in der U7w, Luis Lechner in der U11m, Christl Bielmeier bei der weiblichen Elite, Weltcupfahrer Pierre Geoffreoy Plantet bei den Masters 1m und Pierrick Ethoin bei den Masters 4m. Oberbayerische Meisterin wurden zudem Theresa Widman von RS Oberland als Zweitplatzierte der U9w, da die Siegerin Julia Wieser aus Österreich kommt, sowie Leo Mitterbauer vom RSV Irschenberg als Zweiter der U15m. Auch hier kommt der Sieger Michael Ortner aus Österreich. Dazu kamen noch diverse Podestplätze für Landkreissportlerinnen und -sportler in den verschiedenen Altersklassen.

„Die Rennen verliefen ohne große Hindernisse“, blickt Lammer zurück. „Es waren tolle Momente und sportliche Ereignisse, die ich am Rande mitbekommen habe.“ Als Mountainbike-Fachwart im Bezirk Oberbayern sei es ihm und seinen Mitstreitern wichtig, dem Nachwuchs eine solche sportliche Bühne präsentieren zu können. Das dankten die Vereine mit positiven Rückmeldungen.

Alle Ergebnisse des Eldorado Kids Cups finden sich unter www.my.raceresult.com/217713.