Trainer und Leistungssportler: Florian Bau über die Faszination beim Turnen

„Jungs brauchen immer einen Wettbewerb.“

Florian Bau (31) trainiert den Turn-Nachwuchs beim TSV Schliersee. Er hat selbst in der Ersten Bundesliga geturnt und schwärmt vom Bewegungsspektrum der Sportart.

Schliersee/Miesbach – Florian Bau (31) zählt bis fünf. Die Buben auf dem Bodenläufer vor ihm machen eine Kerze. Bei fünf wechseln sie in den Strecksitz. Bau zählt wieder. „Muss das wirklich sein, Flo?“, fragt einer. Dass er das nur so aus Spaß sagt, merkt man an seinem Grinsen. Bau reagiert gar nicht darauf, er kennt schließlich seine Nachwuchsturner und weiß, wo ihre Grenzen liegen.

Florian Bau, blaues Sport-Shirt, zwei silberne Ringe im Ohr, Turnschuhe. Der Sportlehrer an der Miesbacher Mittelschule hat auch als Bub mit dem Turnen begonnen – mit sieben Jahren bei einem Verein in Nordschwaben. Mit dem TSV Buttenwiesen turnte Bau später in der Ersten Bundesliga, mit dem USC München nun in der Dritten. Die Energie, die nach Schule, Familie und eigenem Training übrig bleibt, steckt er seit 2013 in die Nachwuchsarbeit des TSV Schliersee.

Während die fünf Buben im Alter zwischen acht und zehn Jahren eine Grätsche machen, und Bau sie sanft noch ein kleines Stück weiter mit der Brust Richtung Boden drückt, sagt er: „Das Training mit den Jungs ist ein bisserl anders als mit den Mädchen.“ Jungs trauen sich mehr, und wenn sie stürzen, stehen sie wieder auf. Dafür sind sie aber auch anstrengender, sagt Bau. „Jungs brauchen immer einen Wettbewerb.“ Im Training vergibt Bau deshalb bei manchen Übungen Punkte. Er grinst. Als Kind sei er auch so gewesen, erinnert sich der Turner. „Das haben Jungs einfach drin.“

Zwischen 25 und 27 Jahren, als Bau leistungsmäßig geturnt hat, war das mit dem Wettbewerbs-Gedanken nicht mehr so. „Da habe ich einfach die Bewegung toll gefunden.“ Der Familienvater aus Bad Tölz – Bau hat zwei Kinder – schwärmt vom riesigen Bewegungsspektrum, das sich so nur beim Turnen finden lässt. Diese Erfahrung will er weitergeben. Außerdem: „Man kann beim Turnen so schön durch die Gegend fliegen.“

Das mit dem Fliegen kann aber auch schief gehen. Bei einem Doppelsalto vorwärts ist Bau mal mit dem Kopf auf die Reckstange geknallt. „Da hatte ich eine kleine Skalpierung“, erinnert er sich. Von Verletzungen ist er aber sonst verschont geblieben. Klar, blaue Flecke oder offene Handflächen gehören beim Turnen eben dazu. Das müssen auch die Buben in der Nachwuchsgruppe lernen. Sie sind gerade am Pferd zugange – einer hat sich an der Hüfte angestoßen und verzieht das Gesicht. Weiter machen. Als er die Übung noch mal macht, klappt es besser. Bau sagt: „Das hast du jetzt schön gemacht. Hast du gemerkt, wie du das Gewicht verlagert hast?“ Lob und Kritik im Gleichgewicht – man merkt Bau den Pädagogen an.

Die Gruppe mit den fünf Buben – sie kamen gesammelt als Skimannschaft zum Turnen – ist an anderen Tagen größer. Ein paar sind aber krank. „Es ist auch mal angenehm, nur mit Fünfen was zu machen“, gibt Bau zu. In der Halle stehen, immer aufmerksam sein und die Energie der Kinder in die richtige Richtung lenken – „ein Knochenjob“, sagt Bau ganz deutlich. Deswegen seien auch kaum Männer da, die sich dafür in die Halle stellen. Und schließlich steckt hinter dem Turntraining auch jede Menge Erfahrung und ein Konzept. Rückwärtssalto? Erst müssen die Kinder mal eine Rolle könne.

Eine Rolle ist für die Jugendlichen in Baus anderer Gruppe kein Thema mehr. Die machen jetzt einen Backflip, und zwar mit Skiern. „Die Freestyle-Schiene ist total beliebt.“ Wenn im Sommer kein Schnee liegt, trainiert die Freestyle-Gruppe mit Jugendlichen zwischen zwölf und 16 Jahren zum Beispiel auf einem Großtrampolin. Auch sie scheint das Fliegen zu faszinieren.

Baus Lieblingsgerät war und ist der Sprung. Darin ist er mal Bayerischer Meister geworden. Ringe und Boden mag er auch. Boden? Nachwuchsturner Ben schüttelt wild den Kopf. „Da wird uns immer so schwindlig.“ Vom vielen Rollen. Wenn im Frühjahr die Gau-Meisterschaften stattfinden – wahrscheinlich in der Miesbacher Mittelschulhalle – muss er im Sechskampf aber auch Boden turnen. Aber es ist ja ein Wettbewerb, da wird die Motivation schon von allein kommen.

Während die Buben noch ihre Lieblingsübungen aufzählen, macht Florian Bau schon die nächste vor. Vom Sprungbrett aus in den Handstand auf den Kasten drücken – es sieht ganz einfach aus. Trotz weiter Sporthose und normalen Turnschuhen ist es bei ihm Präzision pur. Die fünf Buben schauen ihn bewundernd an. Was das Turnen angeht, da ist der „Flo“ ihr großes Vorbild.

