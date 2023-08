Triathletin Pichler: Beim Laufen die Gejagte

Auf dem Rad lag Pia-Marie Pichler sowohl in Schongau als auch am Wörthsee noch vorne.

Triathlon

Von Christoph Fetzer schließen

Triathletin Pia-Marie Pichler vom Medius Schachenmeier Bike Base Team hat am Wörthsee die Oberbayrische Meisterschaft gewonnen.

Landkreis – „Das Laufen, meine Lieblingsdisziplin“, sagt Pia-Marie Pichler – und fügt nach einer kleinen Pause augenzwinkernd hinzu: „Noch nicht ...“ Sowohl beim Schongau-Triathlon als auch bei den oberbayrischen Meisterschaften am Wörthsee wurde die 20-Jährige vom Medius Schachenmeier Bike Base Team auf der Laufstrecke noch abgefangen. In Schongau reichte es trotzdem für den zweiten Platz, am Wörthsee holte sie sich als Gesamtsechste sogar den Titel der oberbayrischen Meisterin.

Beim Sprint-Triathlon in Schongau (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) kam Pichler als zweite Frau aus dem Wasser. Sie hatte sich mit der deutschen Kaderathletin Franca Henseleit, die nach über einem Jahr Wettkampfpause wieder einen Triathlon absolvierte, vom Feld abgesetzt. Auf dem Rad übernahm Pichler sogar die Führung. Es ging auf die Laufstrecke – eben doch noch nicht ihre Lieblingsdisziplin. „Bei brütender Hitze habe ich mich mit Begleitung des Führungsradl über die Strecke gekämpft“, sagt Pichler. Sie hielt ihre Führung nicht ganz und wurde knapp einen Kilometer vor dem Ziel von Elena Heinloth überholt. „Das hohe Tempo konnte ich nicht mithalten“, erklärt Pichler. „Mit dem zweiten Platz bin ich aber sehr zufrieden.“

Gleiches galt für den Wörthsee-Triathlon, bei dem Pichler die Olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen) absolvierte. Wieder übernahm Pichler auf dem Rad die Führung, wieder kamen auf der Laufstrecke die Konkurrentinnen näher. „Die Gejagte zu sein, macht keinen Spaß“, sagt Pichler. Mit einem Vorsprung von eineinhalb Minuten war sie auf die hügelige Laufstrecke gegangen. Anders als in Schongau dauerte es aber nicht bis zum letzten Kilometer, bis Pichler abgefangen wurde. Dieses Mal passierte es schon früher. Fünf Konkurrentinnen zogen noch vorbei – aber keine aus ihrer Altersklasse. Deswegen durfte sich Pichler über den Titel Oberbayrische Meisterin freuen, den sie vor einem Jahr schon gewonnen hatte. „Mission erfüllt“, sagt Pichler – trotz des etwas gespaltenen Verhältnisses zur Laufstrecke.