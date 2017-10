Trotz Zitterpartie: SG Hausham holt den ersten Heimsieg

Fußball: Kreisliga 1

In der ersten Halbzeit wussten die SG Hausham spielerisch zu überzeugen - die zweite Halbzeit bot ein völlig anderes Bild. Torhüter Benedikt Holzner hielt letztlich den Dreier fest.

Hausham – Trotz einer von Angst geprägten zweiten Halbzeit, brachte die SG Hausham mit einem 1:0 gegen den TSV Murnau den ersten Heimsieg der Saison in trockene Tücher. Ein Erfolg, der Benedikt Holzner zu danken ist. Der SG-Torwart zeigte sich als Fels in der Brandung und brachte die Gäste-Stürmer an den Rand der Verzweiflung. „Wenn du in der Tabelle hinten hängst, ist es schwer, an dich selbst zu glauben“, sagt der Haushamer Co-Trainer Bernhard Bayer zu einem wundersam anmutenden Phänomen: „Die Burschen hatten ganz einfach Angst, zu gewinnen“.

Im ersten Abschnitt war von der Angst nichts zu spüren. Die Gastgeber zeigten gefälligen Angriffs-Fußball, dem die ohne Spielwitz auftretenden Gäste nur wenig entgegen zu setzen hatten. Das 1:0 (37.), das Innenverteidiger Benedikt Schauer mit einem Sololauf und einer wunderbaren Flanke auf den zweiten Pfosten vorbereitete, war hoch verdient. Manuel Marcks, der sprintstark einen Verteidiger abgeschüttelt hatte, vollstrecke souverän.

Kurz vor der Pause hätte eigentlich das 2:0 fallen müssen: Während die Murnauer Abseits reklamierten, liefen Simon Beck und Peter Bischof auf das Gäste-Tor zu. Bischof zog ab und hielt über die Latte, anstatt Beck zu bedienen. „Du triffst als Stürmer eine Moment-Entscheidung. Wäre der Ball drin gewesen, hätte ihn jeder gelobt“, erklärt SG-Trainer Hans Ostner.

Nach dem Seitenwechsel zogen sich die Haushamer in die Defensive zurück, die weit nach vorne geschlagenen Bälle muteten wie Befreiungs-Aktionen an. So kamen die Murnauer noch zu gefährlichen Aktionen. Holzner aber präsentierte sich als Mauer. Er rettete in 1:1-Situationen (62./77.) und holte einen Ball aus dem Kreuzeck (68.). „Ohne unseren Kapitän hätten wir verloren“, sagt SG-Spartenleiter Sepp Eham „aber davon redet in 14 Tagen niemand mehr“.

Hans-Peter Koller

SG Hausham – TSV Murnau 1:0 (1:0)

SG Hausham: Holzner – Baumgartner, Schauer, Volk, Siglreitmaier (85. Bayer) – Büchl, Weigl, Trettenhann – Beck, Marcks, Bischof (87. Wagenpfeil).

Tor: Marcks (37.)

Gelbe Karten: Baumgartner, Marcks – Giglberger, Meditz, Mann.

Schiedsrichter: Rupert Schneider (SF Bichl).

Zuschauer: 100.