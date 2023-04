TuS Holzkirchen II steht nach 0:3 gegen RW Bad Tölz mit Rücken zur Wand

Langsam, aber sicher wird es eng für den TuS Holzkirchen II. Denn nach einem ernüchternden Samstagnachmittag an der Holzkirchner Haidstraße steht fest: Die TuS-Reserve wartet weiter auf den ersten Dreier in der Abstiegsrunde.

Holzkirchen – „Wenn wir jetzt nicht bald den Turnaround schaffen, müssen wir uns alle hinterfragen“, sagt ein sichtlich enttäuschter TuS-Coach Florian Ächter nach der 0:3-Pleite gegen Bad Tölz. Damit bleiben die Grün-Weißen Letzter und befinden sich somit in akuter Abstiegsnot.

Dabei ist die Vorfreude groß gewesen auf den ersten Heimauftritt nach zuletzt vier Auswärtsspielen in Serie. „Wir haben uns viel vorgenommen“, versichert Ächter. „Aber wir kriegen es im Moment einfach nicht auf die Platte.“

Das Manko wie auch in der Vorwoche: die mangelnde Chancenverwertung. Allein in der zweiten Halbzeit hätten die TuS-Kicker bei vier vielversprechenden Möglichkeiten mehr erreichen können. Obendrein vergab Drilon Shukaj nach 70 Minuten einen Foulelfmeter. Holzkirchens Mittelfeldmotor setzte das Leder neben das Tor.

Es wäre das zwischenzeitliche 1:1 gewesen und damit auch die berechtigte Hoffnung, die Partie in der Schlussphase noch mal zu drehen. Kurz zuvor hatte sich Jonas Fottner über links durchgesetzt und den Ball überlegt ins Eck zum 1:0 für die Gäste gezirkelt. Indes sei die erste Hälfte „Fußballmagerkost“ gewesen, meint Ächter: „Man hat gesehen, warum diese beiden Teams unten stehen.“ Kurz nach Shukajs vergebenen Elfmeter folgte die nächste Strafe für die Grün-Weißen: Peter Murcko erzielte das 2:0 aus abseitsverdächtiger Position. Rund sechs Minuten vor dem Ende legte er dann noch einmal zum 3:0 nach und machte damit das Holzkirchner Entsetzen perfekt.

„Bei meinen Spielern hängen die Köpfe schon ein wenig“, gibt Ächter unumwunden zu. „Aber man muss ehrlich sagen: Wir sind gut in die Runde gestartet, aber mit der Zeit immer schlechter geworden.“ Der vorläufige Tiefpunkt dürfte an diesem Samstagnachmittag gegen Bad Tölz gewesen sein. Vor den Grün-Weißen steht nun eine intensive Trainingswoche und noch fünf Partien, um den drohenden Abstieg in die Kreisklasse noch zu abzuwenden.

TuS Holzkirchen II – SC RW Bad Tölz 0:3 (0:0)

TuS Holzkirchen II: Lewerenz – Baumann, Ritter von Weinzierl, Hummelsberger, Mättig, Ledermann, Glatz, T. Feldbrach, Rasi (83. Ferkau), Mayer, Shukaj (83. Daffe).

Tore: 0:1 Fottner (66.), 0:2/0:3 Murcko (73., 84.).

Gelbe Karten: Baumann – Kocyigit, Ertl, Geisler.

Schiedsrichter: Armin Just.

Zuschauer: 75.