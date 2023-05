TV Miesbach gewinnt mit temporeichen Fast Breaks

Teilen

image00013.jpg © aleyna

Zum Abschluss der Aufstiegsrunde in der Basketball-Bezirksklasse schlägt der TV Miesbach den TSV Freilassing deutlich mit 90:49.

Miesbach – Mit einem Erfolg im letzten Spiel geht man gleich ganz anders in die Sommerpause - und das war auch das, was der Trainer des TV Miesbach Damir Hadziabdic seiner Mannschaft vor der letzten Partie der Aufstiegsrunde in der Bezirksklasse mitgab. Dem TV standen wegen Verletzungen nur sieben Spieler zur Verfügung. Aber auch der Gegner, Meister TSV Freilassing, trat nicht in Vollbesetzung an.

Ein kurzes Abtasten zu Beginn, dann zeigten die TV-Korbjäger, dass sie nochmal alles für zwei Punkte geben werden. Nach dem ersten Viertel lagen die Gastgeber mit 18:13 vorne. Durch schnelles Umschaltspiel brachte Aufbauspieler Alexander Adam noch mehr Schwung ins Spiel und lieferte sich mit Freilassings Kapitän Schäfer ein intensives Duell. Bis zur Halbzeit wurde die Führung mit guten Rebounds und konsequenten Abschlüssen auf 40:24 ausgebaut.

Nach dem Seitenwechsel nutzten die Miesbacher konsequent die Lücken in Freilassings Abwehr aus. Wenn mal nicht durch Fast Breaks, dann war es im Setplay meist Center-Spieler Tomas El-Accad, der durch Aktionen in der gegnerischen Zone Zähler sammelte. Der TV baute die Führung zum Viertelende auf ein deutliches 69:33 aus.

In den letzten zehn Minuten ging es ähnlich weiter, was zu einem nie gefährdeten 90:49-Sieg und damit einem guten Abschluss der Spielzeit 2022/23 führte. „Von ein, zwei ärgerlichen Niederlagen abgesehen war das eine gute Saison“ resümmierte Trainer Damir Hadziabdic nach Platz drei in der Aufstiegsrunde.

Für die nächste Saison ist der TV Miesbach noch auf der Suche nach personeller Verstärkung, um den Kader zu verbreitern. Nach der langen Spielzeit ist jetzt aber erst einmal etwas Pause angesagt, bevor die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. mm

TV Miesbach: El-Accad 20, Adam 19 (1 Dreier), Fresser 16 (1), Nagy 14, Basedow-Dean 11 (1), Ludwig 8, Lobinger 2