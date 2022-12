Überraschungspodest für Maximilian Weiß

Von: Sebastian Schuch

Mittendrin: Maximilian Weiß. © Arne Mill

Überraschend gewinnt Maximilian Weiß Bronze bei der Deutschen Meisterschaft im Omnium. Der RSV Irschenberg holt zudem zwei vierte Plätze.

Irschenberg – Mit gemischten Gefühlen blicken die Radsportler des RSV Irschenberg auf den letzten Wettkampf des Jahres zurück. Bei der Deutschen Meisterschaft im Omnium holten die Future Stars der Maloja Pushbikers zwar einen Stockerlrang, belegten allerdings auch zweimal den undankbaren vierten Platz.

Das Omnium ist der Mehrkampfwettbewerb im Bahnradsport. Bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren und der Elite in Frankfurt/Oder standen für Maximilian Weiß, Pia Grünewald und Laura Kastenhuber (alle U19) sowie Hanna Dopjans (Elite) die Disziplinen Scratch, Temporennen, Ausscheidungsfahren und Punkterennen an. Wobei die Wertung des Punktefahrens ein besonderes Gewicht hat und das Rennen somit bis zum Schluss spannend bleibt.

Maximilian Weiß startete gut in die DM und belegte beim Scratch über 30 Runden (7,5 Kilometer) den dritten Platz. Im Temporennen mit 26 Wertungen über die gleiche Distanz gewann er eine Wertung und belegte als Sechster beim Zieleinlauf den siebten Platz in dieser Disziplin. Im Ausscheidungsfahren wurde er Elfter. Somit belegte Weiß mit 84 Punkten vor dem abschließenden Punkterennen den fünften Platz. Bei diesem Zwischenstand lag er sechs Punkte hinter Bronze.

Doch wie wichtig das Rennen über 80 Runden (20 Kilometer) mit einer Wertung in jeder zehnten Runde sein kann, bewies Weiß: Er kam sechsmal in die Wertung und fuhr als Zweiter über den Zielstrich. Mit insgesamt 95 Punkten schob er sich beim souveränen Sieg von Bruno Keßler vom SC DHfK Leipzig, dem amtierenden Junioren-Weltmeisters im Punktefahren, mit 161 Punkten noch auf den Bronzerang – zwei Zähler vor Rang vier.

Deutschlands beste Nachwuchsfahrer: (v.r.) Maximilian Weiß, Sieger Bruno Keßler und Louis Leidert. © Privat

Grünwald und Dopjans auf Platz vier

Genau umgekehrt verlief die letzte Disziplin der Deutschen Meisterschaft für Pia Grünwald. Nach den Rängen drei (Scratch/36 Punkte), zwei (Temporennen/38) und fünf (Ausscheidungsfahren/32) lag sie vor dem Punktefahren auf Rang drei. Im Rennen über 60 Runden (15 Kilometer) fiel Grünewald in der allerletzten Wertung vom Podest und musste sich mit 121 Punkten mit dem vierten Platz zufriedengeben. Auf Bronze fehlten ihr lediglich drei Zähler. Laura Kastenhuber wurde mit 89 Punkten Achte, neue deutsche Meisterin der Juniorinnen ist Seanna Littbarski-Gray vom RSC Turbine Erfurt mit 155 Punkten.

Ebenfalls auf Platz vier beendete Hanna Dopjans bei den Elite-Frauen – wenngleich ihr Wettkampf weniger dramatisch verlief. Obwohl sie mit 20 Jahren zu den jüngsten Fahrerinnen im Feld gehörte, ließ sie mit Platz fünf im Scratch (32) und Platz drei im Temporennen (36) aufhorchen. Und wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn sie im Ausscheidungsfahren besser abgeschnitten hätte. Doch hier lief es, wie bei allen RSV-Startern, eher bescheiden. Mit Rang 14 holte sie nur 14 Punkte und hatte ihre gute Ausgangsposition verloren. Dafür lief es im Punktefahren über 80 Runden wieder besser und Dopjans kämpfte sich mit insgesamt 100 Punkten noch auf den vierten Platz nach vorne. Auf Bronze fehlten ihr 14 Zähler. Deutsche Meisterin wurde Lea Lin Teutenberg vom Ceratizit-WNT pro Cycling Team mit 151 Punkten.

Auch wenn vielleicht mehr als eine Medaille für die Irschenberger möglich gewesen wäre, haben sie einmal mehr bewiesen, dass sie sich in der deutschen Spitze wohlfühlen – zumal Magdalena Fuchs, Antonia Betzinger und Lilly Walter krankheitsbedingt nicht starten konnten. Als Nächstes steht das Trainingslager an, und für den einen oder anderen RSVler ist ein Start beim berühmten Sechstagerennen in Berlin geplant. Sie würden damit in die Fußstapfen von Pushbikers-Teamchef Christian Grasmann treten. ses