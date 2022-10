Giesa und Zeug siegen mit Bayern bei Ländervergleich

Von: Ludwig Stuffer

Fast fünf Meter Vorsprung hatte Ulrike Giesa im Diskuswurf. © SL

Ulrike Giesa und Sabrina Zeug liefern Top-Ergebnisse und siegen mit Bayern bei Ländervergleich.

Landkreis – Nach ihren starken Auftritten bei den bayerischen und deutschen Titelkämpfen waren die Werferinnen der LGO zweifelsohne erste Wahl für den traditionellen Arge-Alp-Länderkampf der Alpenanrainer-Staaten Deutschland, Österreich, Italien und Schweiz. Die 38-jährige Ulrike Giesa von den SF Föching war bei diesem Länderkampf die älteste Starterin für Bayern – dies sollte allerdings keine Ausrede sein. Vielmehr lehrte die erfahrene Athletin und amtierende deutsche W35-Meisterin ihren Gegnerinnen im Diskuswurf der Frauen das Fürchten: Mit überlegenen 45,55 Metern schleuderte sie das Ein-Kilo-Wurfgerät auf die Siegweite. Dabei verwies sie Giada Borin aus dem Schweizer Tessin mit 40,66 Metern auf den zweiten Platz vor Carolin Kupsch von der LG Stadtwerke München mit 39,48 Metern.

Auch im Kugelstoßen der Frauen wehte das Landkreis-Fähnchen ganz weit oben: Die 30-jährige Sabrina Zeug von der SG Hausham lieferte einen glänzenden Wettkampf ab und erzielte im Endkampf beachtliche 14,18 Meter. Damit belegte sie den zweiten Platz hinter der Schweizerin Miryam Mazenauer vom Team St. Gallen mit 15,25 Metern. Diese Weite war für Zeug ein echter Erfolg, da sie ihre Saisonbestleistung um ganze 16 Zentimeter steigerte. Die Arge-Alp-Länderwertung und damit den Vergleichskampf gewann Bayern mit 207 Platzierungspunkten vor Südtirol mit 192 Zählern und St. Gallen (175).

Beim Saisonabschluss-Meeting in Wasserburg ging Zeug ebenfalls erfolgreich an den Start. Nicht zu bezwingen war die vielseitige Werferin im Kugelstoßen der Frauen: Das Vier-Kilo-Wurfgerät flog hier auf starke 14,02 Meter und damit landete sie einen ungefährdeten Sieg mit über fünf Metern Vorsprung. Auch im Diskuswurf konnte keine Gegnerin die Haushamerin gefährden: Mit ausgezeichneten 44,99 Metern kam sie bis auf 92 Zentimeter an ihre Saisonbestmarke heran. Im Speerwurf musste sie sich mit dem zweiten Platz begnügen: Mit 36,74 Metern fehlten ihr 18 Zentimeter zum Sieg gegen die favorisierte Jugendliche Leni Hölzlwimmer von der SG Schönau mit 36,92 Metern.