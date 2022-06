Umkämpfte Matches: Spannender Spieltag beim TC Miesbach

Tennis-Übersicht

Spannende Matches und ein paar klare Niederlagen: Die Tennis-Teams des TC Miesbach blicken auf einen interessanten Spieltag zurück.

Miesbach – Mit 14 Teams ist der TC Miesbach einer der am stärksten vertretenen Landkreis-Klubs im Mannschaftsspielbetrieb und mit den Landesliga-2-Damen auch einer der hochklassigsten. Hinter den Kreisstädtern liegt ein überwiegend erfolgreicher Spieltag vor der Pfingstpause.

Knappe, heiß umkämpfte Matches lieferten sich die Landesliga-Damen mit der TeG Mühldorf, unterlagen aber mit 4:5 auf heimischer Anlage. Zweimal im Einzel und einmal im Doppel ging es in den Match-Tiebreak. Gleich zweimal war Ilona Kaffl beteiligt, die sowohl im Einzel (6:1/5:7/11:9), als auch im Doppel an der Seite von Sara Zgierska (7:5/3:6/10:8) das Spiel für sich entscheiden konnte, während Isabelle Schmidt nach 4:6/6:3/8:10 das Match abgeben musste. Deutliche Siege gab es für Miesbachs Nummer Eins Andrea Wenus sowie Carla Stacheder, während Martina Köhler knapp verlor.

Nach drei Niederlagen zum Auftakt konnten sich Herren 50 über ihren ersten Saisonerfolg in der Südliga 1 freuen. Gegen den nominell auf allen Positionen besser besetzten ETC Siegertsbrunn gewannen sie 5:4. Den Grundstein hatten Joachim Schmidt, Michael Machens und Christian Hunzinger mit ihren Einzelerfolgen gelegt. Anschließend ging das Einser-Doppel klar an Schmidt/Machens, während Stephan Mair/Bernhard Emmerich an zwei unterlagen. Spannend machten es Hunzinger/Michael Donhauser, die nach verlorenem ersten Satz das Spiel drehten und den Mannschaftserfolg eintüteten.

Herren mit klaren Niederlagen

Zweites Südliga-1-Team sind die Kleinfelder, die am dritten Spieltag den TC Neuhaus zu Gast hatten, der schon bei der Motorik 6:3 vorlegte und auch alle Einzel entscheiden konnte. Umso größer war die Freude über das gewonnene Doppel der Miesbacher. Das Kleinfeld-Team in der Südliga 2 war ein guter Gastgeber für den TC Schliersee, der sowohl die Motorikübungen, als auch drei Einzel und ein Doppel für sich entschied.

Nicht so gut lief es für die Herren 30 in der Südliga 2, wo sie daheim gegen den ASV Glonn die dritte 0:9-Niederlage einstecken mussten. Knapp konnte der an Eins gesetzte Andreas Veicht mit 6:7/6:7 sein Match gestalten. Alle anderen Spiele gingen klar an den besser besetzen Gegner: Teilweise gab es Begegnungen mit einer LK-Differenz von zehn Punkten. Ausgeglichen hingegen waren die Vorzeichen bei den Herren 4er in der Südliga 5, doch dem SV Ostermünchen unterlagen sie klar 0:6.

Junioren 18 punktgleich mit Darchig

Gut ging es bisher bei den Miesbacher Juniorinnen in der Südliga 2. Nach einem 3:3 zum Auftakt in Rosenheim gewannen Alina Siebeneicher, Emma Huber, Emilia Liebisch und Emma Pestner 6:0 gegen den TC Brunnthal. Im Nachholspiel am Freitag in Großholzhausen haben sie die Chance, mit Tabellenführer DJK Rosenheim gleichzuziehen. Nach ihrem Auftakt-Erfolg gegen den TSV 1860 Rosenheim II hatten die Mädchen 15 in der Südliga 3 im Derby in Hausham die Punkte lassen müssen. Mit einem 5:4 beim TC Weyarn behaupteten Philipp Machens, Josef Pötzinger, Florian Tippl, Tobias Bayer, Severin Krogoll und Alexander Volk ungeschlagen ihren Platz an der Tabellenspitze der Herren Südliga und auch die Junioren 18 hatten in der Südliga 4 ein erfolgreiches Wochenende. Nach dem 5:1 über den nur mit drei Akteuren angereisten TC Ottobrunn festigten Sebastian Paukner, Manuel Fischer, Linus Rumpel, Maximilian Kopp und David Schabert aktuell Platz drei, punktgleich mit Darching.

Zwei Knaben-Teams vertreten Miesbach in der Südliga 4, wobei Emma Huber, Aleksandar Gvozdenovic, Raphael Lederle und Kilian Wimmer mit klaren Siegen und weißer Weste aus dem Spiel gegen Bad Aibling II gingen. Team zwei mit Benno Huber, Xaver Hauska, Kjell Schlick und Lina Steinbauer war beim TC RW Bad Tölz mit 4:2 erfolgreich. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich die Bambini in der Südliga 4 mit der SG Hausham. Nach zuletzt spielfreiem Wochenende treffen die ungeschlagenen Teams nach Pfingsten aufeinander. In der Südliga 5 gewannen die Miesbacher Bambini II 4:2 gegen den TSV Irschenberg II.