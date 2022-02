Unverhofftes Debüt für Dominik Gißibl bei den Tölzer Löwen

Erstmals in der DEL 2: Dominik Gißibl (l.). © Privat

Vom Meisterschaftskampf in der Nachwuchsliga bei den Profis aufs Eis: Dominik Gißibl aus Hausham gab sein Debüt für die Tölzer Löwen in der DEL 2.

Hausham – So schnell kann’s gehen. Am Wochenende kämpfte der Haushamer Dominik Gißibl noch in den Reihen der Tölzer U20 um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Nachwuchsliga DNL 2. Am Mittwoch gab der 18-Jährige sein Debüt bei den Erwachsenen. Im durch Corona ausgedünnten Kader der DEL 2-Mannschaft traten Gißibl und sein Teamkollege Justi Späth Mariscal erstmals bei den Profis an – und machten ihre Sache gut.

Beim mehr als achtbaren 2:4 der mit extrem kleinem und jungem Kader angetretenen Löwen gegen den Tabellendritten Ravensburg bekam Gißibl ordentlich Eiszeit und fiel auch hier durch kraftvolles Spiel und körperliche Präsenz auf. So, wie man es von ihm beim Nachwuchs gewohnt ist.

Beim TEV Miesbach machte er seine ersten Schritte auf dem Eis. Beim SC Reichersbeuern bildete Gißibl mit den Heigl-Brüdern Klaus und Thomas eine so schlagkräftige Dreierachse, dass sie die etablierten Großvereine düpierten und bayerischer Meister wurden. In der Tölzer DNL 2-Mannschaft, die aktuell um den Aufstieg in die Erstklassigkeit kämpft, ist er einer der Top-Stürmer. Lange rangierte er unter den Top Ten der Liga, aktuell ist Gißibl mit 30 Scorerpunkten in 33 Spielen (elf Tore/19 Assists) Zwölfter. Die Spielpraxis bei den Profis kann er gut brauchen, um am 5./6. März topfit zu sein, wenn es im Schwarzwald gegen Mitkonkurrenten Schwenningen um einen Platz für die Aufstiegs-Playoffs geht. sie