Vanessa Hinz „richtig happy“ nach zweitem WM-Gold

Freude pur: Nach einem spannenden Wettkampf in der Loipe feiern (v.l.) Laura Dahlmeier, Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand und Maren Hammerschmidt ihren Gold-Erfolg mit der Staffel.

Weltmeister-Titel für Biathlon-Staffel

Am Ende standen sie ganz oben. Am Ende hörten sie die deutsche Hymne. Die Goldmädchen mit Vanessa Hinz.

Die Schlierseerin gewann mit der Frauen-Staffel am Freitagnachmittag ihre zweite Goldmedaille bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen/Tirol.

„Ich bin richtig happy“, sagt Hinz und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Wie schon beim ersten Titel mit der Mixed-Staffel legte die 24-Jährige als Startläuferin einen soliden Grundstein für die Topfavoritinnen. Hinz übergab als Dritte hinter der Französin Anais Chevalier und der Italienerin Lisa Vitozzi. Zehn Sekunden hatte die französische Staffel Vorsprung.

Aus dem ersten Schießen ging die Schlierseerin als Führende – fehlerfrei blieb sie im Liegendanschlag. Erst im Stehen scheiterte sie gleich doppelt. Zwei Nachlader. Beide platzierte die 24-Jährige auf die Scheibe. Schneefall sorgte für schwierige Bedingungen auf der Loipe und vor allem am Schießstand. „Die Matte war ein bisschen rutschig“, erklärt Hinz. „Aber die Nachlader sind dann schnell gekommen.“

Dann wollte sie noch an die Italienerin heranlaufen, um Maren Hammerschmidt nicht allein auf die Franzosenverfolgung zu schicken. „Das hat nicht ganz geklappt. Ein paar Sekunden waren’s dann schon noch.“ Genau gesagt 3,1 Sekunden. Hinz legte im Feld der Startläuferinnen die beste Laufzeit hin. „Ich bin schon richtig zufrieden mit meinem Rennen.“

In der Folge übernahmen erst Hammerschmidt und dann Franziska Hildebrand die Führung, die Laura Dahlmeier – spannender als erwartet – ins Ziel brachte. Vor allem Hildebrand überzeugte auf ganzer Linie. Sie blieb ohne Schießfehler, und auch in der Loipe zeigte sie eine starke Leistung.

„Zum Schluss hat sie ein bisschen Probleme mit dem Schienbein gehabt, sonst hätte sie einen noch größeren Vorsprung rauslaufen können“, erklärt Hinz, die sich sichtlich auch für ihre Teamkollegin freut – und das nicht nur wegen des starken Teamergebnisses.

Dahlmeier musste insgesamt dreimal nachladen, war aber erneut läuferisch nicht zu schlagen und sicherte nicht nur die Weltmeisterschaft, sondern auch den vierten Staffelerfolg im vierten Rennen der Saison. An diesem Sonntag, 11.30 Uhr, wird Hinz noch ein letztes Mal an den Start gehen. Dann steht nämlich der Massenstart an. Startberechtigt sind dabei die besten 15 Athletinnen aus dem Weltcup. Aufgefüllt wird das 30-köpfige Starterfeld mit den erfolgreichsten Athletinnen der Weltmeisterschaft.

Hinz hat sich auch durch ihre starke WM auf den zwölften Platz im Gesamt-Weltcup nach vorne gearbeitet. „Natürlich sind wir alle nicht mehr so fit wie am Anfang“, erzählt sie. „Aber wir haben jetzt einen Tag Ruhe, und dann greifen wir noch einmal an.“

Der Medaillenregen soll weitergehen für die deutschen Biathletinnen. Mit dabei sind 22 Fans von ihrem Heimatverein, dem Skiclub Schliersee, die mit einem Bus anreisen. Sie wollen ihre Vanessa zu einem weiteren starken Ergebnis bei der ohnehin schon sehr erfolgreichen Weltmeisterschaft in Hochfilzen schreien – und im besten Fall am Ende mit ihr jubeln.

Michael Eham