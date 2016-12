Hinz siegt mit weichen Knien

Erfolg auf Schalke

Schliersee – Eric Lesser feuert fünf Schuss ab, scheitert erst beim letzten. Er hält inne und fasst sich an den Kopf. Der Sieg bei der World Team Challenge auf Schalke ist dem Duo Vanessa Hinz und Simon Schempp damit nicht mehr zu nehmen.

Acht Minuten später steht Vanessa Hinz beim Stadion-Interview mit dem ZDF und sagt: „Vor so ’ner Kulisse, do wer’n de Knie woach.“ Und sie bedankt sich bei den Zuschauern.

Der Sieg auf Schalke ist für Hinz in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. „Da werden alle still und hören, was du zu sagen hast“, erklärt sie am Tag darauf im Gespräch mit unserer Zeitung. Eigentlich habe sie ja gar nicht bairisch sprechen wollen.

Gemeinsam mit Simon Schempp hat die Schlierseerin am Mittwochabend die World Team Challenge gewonnen. Spontan war sie eingesprungen, weil Franziska Preuss krankheitsbedingt ausgefallen war. Nach dem Massenstart hatten Hinz/Schempp noch 15,1 Sekunden Rückstand auf das zweite deutsche Duo Franziska Hildebrand/Eric Lesser. In der Verfolgung wurde der Rückstand halbiert, doch die Verfolgung dominierten Hinz und Schempp.

Herausragend war die Schießleistung beider deutschen Teams. „Wir haben uns vorne nichts geschenkt“, findet Hinz. Und wenn sich einmal Fehler eingeschlichen haben, wie bei den jeweils letzten Stehendanschlägen, als Hinz zwei Mal verschoss, dann patzten auch die Konkurrenten. Die Stimmung, als Hinz als Führende ins Stadion gelaufen ist, war phänomenal. „Da wird es schlagartig richtig laut, und alle jubeln dir zu.“

Noch bevor es auf die Loipe ging, traten die Athleten zu einem Shoot-out-Wettbewerb an. Schon da bewies Hinz Nervenstärke und schoss sich ins Finale. „Da war ich selbst überrascht“, erzählt die Athletin vom SC Schliersee. Nach dem Rennen wurde das Siegerduo Hinz/Schempp auf einer Kutsche durch das Fußballstadion des Bundesligisten FC Schalke 04 gezogen. „Da haben alle Leute zusammen gefeiert“, sagt Hinz überrascht. „Mir fehlen immer noch die Worte.“

Was sie da bewegen könne, erstaunt die 24-Jährige immer noch. Weiter geht’s erst im neuen Jahr: Am 6. Januar steht der erste Heim-Weltcup in Oberhof an.

Michael Eham