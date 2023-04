Verdienter Heimerfolg für TV-Basketballer

Teilen

Mit 26 Punkten war Mike Brunner ein wichtiger Baustein des Erfolgs des TV Miesbach. © Aleyna Osmanoglu/KN

Die Basketballer des TV Miesbach haben in den Aufstiegsspielen der Bezirksklasse den zweiten Sieg eingefahren. Gegen den TSV Trostberg setzten sie sich deutlich mit 92:52 durch.

Miesbach – Die Basketballer des TV Miesbach haben auch das zweite Spiel der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga gewonnen. Gegen den TSV Trostberg setzten sie sich deutlich mit 92:52 durch.

Dennis Hadziabdic eröffnete das Spiel mit zwei erfolgreich verwandelten Drei-Punkte-Würfen in Folge, ganze 13 der 19 Miesbacher Punkte zu Ende des ersten Abschnitts gingen auf das Konto des treffsicheren Aufbauspielers. Die Gäste erarbeiteten sich ihre Zähler vor allem an der Freiwurflinie, an der sie bis zur Halbzeit oft standen. Die TV-Abwehr war beim Ausboxen am eigenen Brett mehrmals nicht konsequent genug und agierte im Umschaltspiel zu zögerlich. Die Halbzeit-Führung betrug so lediglich zehn Punkte.

Die Vorgabe, sich vorne mehr zu trauen und die eigenen Stärken besser zu nutzen, wurde von den TV-Korbjägern durch eine zubeißende Verteidigung gut umgesetzt, was in mehreren Fastbreak-Punkten resultierte. Ein beeindruckender 18:0-Lauf der Gastgeber und die Tatsache, dass Trostbergs bester Werfer Thomas Ganter sein fünftes persönliches Foul kassierte, schraubte das Ergebnis des verdienten Heimsieges auf 92:52 hoch.

Mit dem Selbstvertrauen und den Erkenntnissen aus dieser Partie soll auch das bereits am kommenden Samstag in Trostberg anstehende Rückspiel angegangen werden. mm

TV Miesbach – TSV Trostberg 92:52 (36:26)

TV: Hadziabdic 31, Brunner 26, Ludwig 13, Nagy 6, Adam 6, Lobinger 4, Meyer 4, Kaynak 2, Simari, Pfeifhofer.