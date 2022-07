Viel mehr als der Platzwart: Wolfgang Schauer ist seit 1951 beim Schlierseer Tennisturnier dabei

Teilen

Der gute Geist auf der Anlage ist Wolfgang Schauer seit dem ersten Schlierseer Tennisturnier. Heute kann er seinen Enkeln beim Spielen zuschauen. © Stefan Schweihofer

Seit 1951 ist Wolfgang Schauer fester Bestandteil des Schlierseer Tennisturniers, heute Monte Mare Masters. Doch er ist viel mehr als Platzwart oder Schläger-Bespanner.

Schliersee – Auf die Frage, wo Wolfgang Schauer zu finden sei, antwortet Barbara Guggenbichler im Turnierbüro der Monte Mare Masters in Schliersee mit einer freundlichen Gegenfrage. „Brauchen Sie einen Schläger bespannt?“ Seit Jahrzehnten besaitet er beim Turnier die Schläger der Aktiven und auch an diesem Erstrunden-Nachmittag hat er schon zwei Schläger in der Hand, kaum dass er sein Radl abgestellt hat. Es werden noch mehr werden, während er auf einer schattigen Bank mit den Ploppgeräuschen der Schläge im Hintergrund von seinem Leben am Tennisplatz erzählt. „Seit 1951 bin ich da“, berichtet der 84-Jährige von seinen ersten Einsätzen als Ballbub. Mit Heinz Leuthner ist er ältestes Mitglied im TC Schliersee und eine Institution im Oberland.

Begonnen hatte alles damit, dass der damalige Trainer Ludwig „Luggi“ Leuthner jemanden brauchte, der am Platz half. Linien ziehen, kehren, an heißen Tagen spritzen. Und natürlich Bälle sammeln. „Wer damals Tennis gespielt hat, hat Burschen zum Bälle aufklauben gehabt“, erinnert sich Schauer an Zeiten, in denen Tennis ein elitärer Sport war.

Aus dem Beutel, in dem inzwischen schon drei zu bespannende Schläger samt Zettel mit entsprechenden Wünschen stecken, holt er einen Stapel Schwarz-Weiß-Bilder und alte Zeitungsausschnitte. Männer ganz in Weiß und Frauen in langen, weißen Kleidern. Mehr als drei Bälle – weiß und so lange gespielt, bis der Filz komplett ab war – habe man damals nicht gehabt. Die Ballbuben sorgten dafür, dass das Spiel dennoch nicht stockte. 30 Pfennig gab es für sie in der Stunde. Und während sich die Kollegen danach den Luxus einer Limo gönnten, blieb der 13-jährige Wolfgang beim Wasser aus der Leitung. Er sparte das Geld für sein erstes eigenes Radl.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Schauer hilft noch heute aus

1952 sollte mehr dazu kommen. Luggi Leuthner erwirkte, dass Schauer mit Ausnahmegenehmigung für ihn arbeiten durfte. Die vergilbte Arbeitskarte Nummer 106 hat er aufbewahrt. Sie erlaubte ihm werktags vier Stunden täglich als Platzwarthelfer. Dafür gab es 20 Mark im Monat und ein paar Stunden schulfrei. Er musste jeden Tag auf den damals drei Plätzen unter anderem mehrmals mit Kreide Linien ziehen. „Und diese Schinderei mit der Walze“ für die es noch keine Motor-Unterstützung gab. Heute freut er sich, dass er mit dem 17-jährigen Nelio Brucherseifer einen engagierten jungen Mann an der Seite hat.

Schauer war längst nicht nur Platzwart des TC Schliersee. Mit seiner Frau Heidi, die später einen Tennisladen am Ort führte, bewirtete er das Klubstüberl. Als staatlich geprüfter Tennislehrer war der Mann mit dem stets freundlichen Lächeln für Generationen ein geduldiger und motivierender Lehrer. Nicht nur in Schliersee, sondern auch in Neuhaus, Bayrischzell, Miesbach und Fischbachau. Schauer spielte in der Mannschaft, war Vorstandsmitglied, Jugendtrainer, Ausrichter von 17 Tennislehrer-Turnieren und immer da, wenn man ihn brauchte.

So auch an diesem Tag des Jubiläumsturniers, wo er rasch die Bilder von Turniersiegern, Jugendmeisterschaften und prominenten Zuschauern wie Rosi Mittermaier einpackt und in die Arbeitsschuhe schlüpft. Eine Grundlinie ist gebrochen. Während Turnierdirektor Christian Reicherseder Ersatz organisiert, geht Schauer lachend an die Arbeit. „Nicht, dass wir wieder mit Kreide aufstreuen müssen.“