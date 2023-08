Viel Prestige im Derby der Kreisliga-Absteiger Holzkirchen und Otterfing

Teilen

Auf der Suche nach dem ersten Sieg: Ferhat Yilmazer und der FC Rottach-Egern haben in dieser Saison noch nicht gewonnen. Gleiches gilt aber für Gegner SV Warngau. © mk

In der Kreisklasse 3 gibt es am Wochenende drei Landkreis-Derbys. Dabei empfängt der TuS Holzkirchen II den TSV Otterfing im Duell der beiden Kreisliga-Absteiger.

Landkreis – Das prestigeträchtige Nord-Derby zwischen dem TuS Holzkirchen II und dem TSV Otterfing steht im Blickpunkt des dritten Spieltags in der Kreisklasse 3. Die beiden Kreisliga-Absteiger gehen mit unterschiedlicher Ausgangslage in die Partie. Zudem stehen zwei weitere Landkreis-Duelle an. Der SV Warngau empfängt den FC Rottach-Egern, und die DJK Darching erwartet den SV Bayrischzell, der am Donnerstag beim Nachholspiel in Deisenhofen mit 0:14 kräftig unter die Räder kam.

FC Deisenhofen III – SV Bayrischzell 14:0 (6:0)

1:0 Giesen (12.), 2:0 Asael (19.), 3:0 Gaub (23.), 4:0 Petereit (41.), 5:0 Giesen (43.), 6:0 Petereit (45.), 7:0 Giesen (47.), 8:0 Petereit (49.), 9:0 Sevkovic (54.), 10:0 Petereit (60.), 11:0 Rönner (71.), 12:0 Petereit (78.), 13:0 Gaub (88.), 14:0 Rönner (89.)

Mit einer heftigen 0:14-Klatsche kehrte der SV Bayrischzell vom Nachholspiel in Deisenhofen zurück. Aufgrund von Ausfällen konnten die Gäste nur mit einer Rumpftruppe anreisen und kamen gewaltig unter die Räder. Allein Deisenhofens Florian Petereit erzielte fünf Treffer. Bereits zur Pause war das Spiel beim Stand von 6:0 entschieden.

„In den ersten 15 Minuten waren wir gut im Spiel, dann hat uns die spielstarke Deisenhofener Mannschaft überrollt“, berichtet SV-Trainer Gerry Wimmer. „Deisenhofen war konditionell und spielerisch total überlegen und immer einen Schritt schneller. Die Moral unserer Truppe war trotzdem bis zum Schluss da.“ Trotz null Punkten und 1:21 Toren nach zwei Spielen blickt Wimmer nach vorne: „Wir wissen, dass eine schwere Saison vor uns liegt, da wir einen Umbruch im Team haben.“

TuS Holzkirchen II – TSV Otterfing (So. 14 Uhr)

Auch wenn sich die Punkteausbeute mit einem Zähler bislang in Grenzen hält, zeigte die junge zweite Mannschaft des TuS Holzkirchen in den ersten beiden Begegnungen bereits gute Ansätze. Nun wartet das Derby gegen den TSV Otterfing, der sein Auftaktspiel gegen Bayrischzell mit 7:1 gewann. Dominik von Ritter Weinzierl und Basti Feldbrach haben sich bei den Holzkirchnern in den Urlaub verabschiedet. „Wir müssen abwarten, ob wir von der Ersten noch Spieler hinzunehmen, die Spielpraxis brauchen. Otterfing hat eine eingespielte Mannschaft und ist klarer Favorit“, erklärt TuS-Coach Thomas Seethaler.

Die erste Mannschaft des TuS war bereits am Freitag im Einsatz. Trotz der Außenseiter-Rolle will Seethaler nicht als Verlierer vom Platz gehen. „Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit in Rottach, dann werden wir Chancen haben zu gewinnen“, sagt er. „Die Jungs sind gut drauf, ich bin guter Dinge, dass wir mindestens einen Punkt holen.“

Einige Fragezeichen gibt es noch im Kader der Otterfinger, bei denen die Startelf wohl erst am Spieltag feststehen wird. „Das Derby gegen Holzkirchen ist immer etwas Besonderes. Wir haben Spieler, die schon dort gespielt haben, und Holzkirchen hat Spieler, die sogar in Otterfing wohnen“, erläutert TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Wir wollen natürlich gewinnen, leicht wird das aber sicher nicht.“

SV Warngau – Rottach-Egern (Sa. 14 Uhr)

Sowohl der SV Warngau als auch der FC Rottach-Egern warten noch auf den ersten Sieg und haben aktuell jeweils einen Punkt auf dem Konto. Die Hausherren haben weiterhin mit einigen Ausfällen zu kämpfen. „Wir sehen uns mit Rottach auf Augenhöhe und erwarten ein interessantes und für beide Seiten wichtiges Spiel“, erklärt SV-Trainer Daniel Mayer. Aufgrund von Kranken und Urlaubern gehen die Kicker vom Flugplatz dezimiert in die Partie. „Wir werden trotzdem mutig versuchen aufzuspielen und den Gegner unter Druck zu setzen. Bei uns in Warngau muss man erst einmal gewinnen“, sagt Mayer.

Auch Rottachs Coach Bernhard Gruber erwartet eine umkämpfte Partie: „Die Spiele gegen Warngau in der letzten Saison waren eng. Wir müssen über Einsatz und Ordnung kommen und es schaffen, dies über 90 Minuten aufrecht zu erhalten.“ Auch die Gäste müssen ihre Startelf umstellen, Elias Schmid hat sich in den Urlaub verabschiedet. Das Minimalziel der Rottacher ist ein Unentschieden.

DJK Darching – SV Bayrischzell (So. 15 Uhr)

Als klarer Favorit geht die DJK Darching ins dritte Landkreis-Duell des Wochenendes gegen den SV Bayrischzell. Die Gäste kamen in den ersten beiden Spielen unter die Räder und reisen erneut mit einem Rumpfkader nach Darching. Zudem haben die Bayrischzeller das Nachholspiel in Deisenhofen vom Donnerstag in den Beinen, während die DJK nach dem spielfreien letzten Wochenende frisch in die Partie gehen kann. „Wir gehen mit der Einstellung ,Kopf hoch und weitermachen’ in das Spiel“, erklärt SV-Coach Gerry Wimmer. Aufgrund von Verletzungen und Urlauben wird der SV-Kader erneut nur dünn besetzt sein. Ein Punktgewinn wäre auf jeden Fall eine Überraschung.

Mit derselben Thematik haben aber auch die Darchinger zu kämpfen, wie DJK-Coach Hans Brumbauer berichtet: „Aufgrund von Urlaubern gestaltet sich die Aufstellung etwas schwierig, wir werden jedoch eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen.“ Brumbauer erwartet kampfstarke Gäste, die darauf aus sein werden, die Scharte der beiden deutlichen Auftaktniederlagen auszuwetzen. „Unsere Zielsetzung ist klar. Wir wollen trotz der Umstände einen Heimsieg einfahren“, sagt Brumbauer.