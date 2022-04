Vier Titel und elf Medaillen für Oberlandler Snowboarder bei Bayerischer Meisterschaft

Von: Sebastian Schuch

Im Halbfinale entscheidet sich beim Snowboardcross, ob man noch Medaillenchancen hat. Leo Schwab (rot) hielt diese in der U12 bei den Bayerischen Meisterschaften aufrecht und gewann den Titel, während Moritz Bauer (gelb), sein Teamkollege vom SC Miesbach, ausschied. © SC Miesbach

Die Oberlandler Snowboarder des SC Miesbach und von Brettlsport Oberland haben bei der Bayerischen Meisterschaft im Snowboardcross mehr als überzeugt.

Miesbach – Da wird sich der Trophäenschrank des SC Miesbach freuen: Mit drei Titeln und insgesamt acht Medaillen sind die Snowboarder des Vereins von der Bayerischen Meisterschaften im Snowboardcross am Bundesstützpunkt in Grasgehren zurückgekehrt. Neben den Miesbachern stellte auch der Verein Bredlsport Oberland einige der insgesamt knapp 100 internationalen Starter.

Im Oberallgäu dominierten vor allem die U15-Snowboarder aus dem Oberland und sicherten sich einen kompletten Medaillensatz: Lennard Ebner (SC Miesbach) gewann vor Benedikt Werner (Lenggries, SC Miesbach), Felix Babilon (Lenggries, Bredlsport) und Benedikt Bösl (Lenggries, SC Miesbach). Auch bei den gleichaltrigen Mädchen glänzte die Medaille golden: Rosalie Bauer (Lenggries, SC Miesbach) sicherte sich den Titel als bayerische Meisterin.

Einen weiteren Titel für den SC Miesbach holte Leo Schwab bei den U12-Buben. Der Königsdorfer gewann vor Leo Herzog und Felix Zehetmeier (Lenggries, Bredlsport). Moritz Bauer (Lenggries, SC Miesbach) wurde direkt vor Moritz Polke (Greiling, SC Miesbach) Fünfter, David Babilon (Lenggries, Bredlsport) fuhr auf Platz acht, Fabina Kalter (SC Miesbach) wurde als Elfter gewertet. Ein starkes Teamergebnis zeigten zudem die gleichaltrigen Mädchen, bei denen Ida Bauer (Lenggries, SC Miesbach) die Bronzemedaille gewann. Die Plätze direkt hinter ihr belegten Maja Polke (Greiling, SC Miesbach) und Magdalena Bösl (SC Miesbach), das Resultat rundete Kathi Ehrnthaller (SC Miesbach) als Siebte ab.

Die finale Medaille bei den Bayerischen Meisterschaften gewann SC-Trainer Andi Polke in der offenen Klasse der Männer, sein Teamkollege Paul Schwarz wurde Vierter.

David Babilon holt Gesamttitel

Neben den Meistertiteln in den einzelnen Disziplinen gab es in der U12 heuer einen weiteren Anreiz: den Gesamttitel, für den die Ergebnisse der Bayerischen Meisterschaften in Race, Cross und Slopestyle kombiniert werden. Alle Sportler, die an mindestens zwei der Meisterschaften teilgenommen haben, kamen in die Wertung.

Und auch hier stand ein Nachwuchssportler des SC Miesbach ganz oben auf dem Stockerl: David Babilon sammelte mit 73 Punkten mehr als jeder seiner Kontrahenten und ist Bayerischer Meister Snowboard Overall. Direkt hinter ihm belegt Leo Schwab mit 68 Zählern den zweiten Platz. Bei den Mädchen sicherte sich Maja Polke mit 63 Punkten Bronze.