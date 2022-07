Von Anfang an Vollgas: Sprint-Distanz bei Alpentriathlon kommt gut an

Schon beim Start können sich die Profis beim Alpentriathlon einen kleinen Vorteil verschaffen. © Christian Scholle

Beim 33. Alpentriathlon in Schliersee war vieles anders, doch die Sprint-Distanz wurde trotz der Kurzfristigkeit von vielen gut angenommen.

Schliersee – Die 33. Auflage des Sixtus Alpentriathlon Schliersee war eins ganz sicher: die schnellste. Ausschließlich über die Sprint-Distanz (750 Meter Schwimmen, 15,5 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) gingen gestern mehr als 500 Athletinnen und Athleten an den Start. Unter ihnen etwa 130 Profis.

Ursprünglich wären zusätzlich mehr als 450 Einzelstarter und 38 Staffeln auf die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen) gegangen. Doch aufgrund einiger organisatorischer Probleme musste die Kurzstrecke ein paar Tage vor dem Wettkampf abgesagt werden. Mehr als die Hälfte der über die olympische Distanz Gemeldeten wechselten in den Sprint, sodass hier gut 310 Einzelstarter und 25 Staffeln antraten.

Fest in der Hand hatten die Sportler das Ufer des Schliersees. © Christian Scholle

Sprint-Distanz schreckt niemanden ab

Der guten Stimmung taten die Querelen im Vorfeld keinen Abbruch. Bei traumhaftem Wetter waren neben den Profis viele bekannte Gesichter am Start. „Ich freu’ mich einfach. Endlich wieder Alpentriathlon“, schwärmte Renate Forstner vom TSV 1860 Rosenheim. Dass sie auf die Sprint-Distanz wechselte, war für sie Ehrensache – wie für viele. „Man muss halt flexibel sein, das Wochenende hab’ ich mir ja eh freigehalten. Also: Was soll’s“, meinte Markus Geipel, der als Lokalmatador seit dem ersten Alpentriathlon mit dabei ist. Er war im Zielbereich unterhalb der Taubensteinbahn genauso glücklich wie Gerd Fischer, der gestern ebenfalls das 33. Mal vollmachte. „Warum hätte ich denn auslassen sollen? Nur weil’s ein Sprint ist?“, fragte der 74-Jährige vom TSV 1860 Rosenheim, nachdem er nach 1:35:05 Stunden im Ziel angekommen war. „Man muss sich halt das Rennen nur gut einteilen. Ich hab’ den Radlteil als Aufwärmen fürs Laufen genommen“, sagte Fischer und lachte. Das sah auch Moritz Leihkamm von den SF Fischbachau so: „Man muss schon aufpassen, dass man nicht überpaced. Aber beim Sprint gilt einfach von Anfang an Vollgas. Auch er war in den Sprint gewechselt und mit 1:11:43 Stunden sehr zufrieden.

Nach 500 Metern Schwimmen im Schliersee ging es für die Athleten nach der Elite auf die 15,5 Kilometer lange Radstrecke bis hoch auf den Spitzing. Am Ufer des Spitzingsees wurden dann die abschließenden fünf Kilometer gelaufen. Zum ersten Mal absolvierte Katja Kronschnabl vom Medius Schachenmeier Bike Base Team (MSBBT) einen Sprint. „Es war spannend und schön“, stellte sie im Ziel nach 1:19:13 Stunden fest. Die Schlierseerin, die im Oktober beim Ironman auf Hawaii startet, übte beim Alpentriathlon noch einmal die Wechsel. „Das lief ganz gut. Aber ehrlich gesagt, freue ich mich jetzt auf die lange Distanz.“ Ganz froh, nicht über die olympische Distanz starten zu müssen, war Kathrin Martin vom SV Grün-Weiß Holzkirchen: „Das Training war einfach nicht so berauschend. Insofern kam mir das ganz gelegen.“

Erfahren: Gerd Fischer (l.) und Konrad Puk © Christian Scholle

Herausforderung Spitzing

Der Berg sei für alle eine große Herausforderung. Vor allem aber für die Profis, wie Wolfgang Göttfried vom SC Schliersee erzählte. Der 56-Jährige war am Tag zuvor noch einmal auf den Spitzing geradelt und traf hier auf die Bundesliga-Triathleten aus Bonn, die sich ebenfalls den Anstieg von 350 Höhenmetern auf 3,8 Kilometern einverleibten. Göttfried wurde von den Profis gefragt, ob die lokalen Sportler diesen Berg etwa täglich meisterten. „Täglich net, aber jeden zweiten Tag schon“, erwiderte der Schlierseer lachend.

Freilich war der Spitzing für die Teilnehmer aus der Region eine gut bekannte Herausforderung. „Die Berge sind einfach unglaublich schön hier – aber fürs Wandern, nicht für Triathlon“, scherzte das Staffelteam Jägermeister mit Jens Jäger – einem Wiederholungstäter bei hiesigen Wettkämpfen –, Benjamin Jäger und Kai Holzheuer. Auch Renate Forstner, die sich bereits vor dem Startschuss auf ihr „Heimspiel“ gefreut hatte, strahlte im Ziel mit ihrer Siegerzeit von 1:09:44 Stunden noch mehr: „Ich glaub’, ich bin Erste. Wahnsinn. Da freu ich mich tierisch, da hab’ ich die jungen Mädels doch so ein wenig geärgert“, sprudelte es aus der 45-Jährigen heraus.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich Jonas Breinlinger (weißes Trikot) und Mark Devay in der Bundesliga beim Aufstieg auf den Spitzingsattel. © Christian Scholle

Olympische Distanz soll zurückkehren

Viele Teilnehmer präferieren in der Zukunft aber wieder ihre gewohnte olympische Strecke. „Man kann das so zusammenfassen“, meinte Tom Gerischer vom MSBBT: „Sprint ist Quälen auf kurze Zeit, olympisch heißt: Man muss die Qualen länger aushalten. Unterm Strich ist mir das Letztere lieber.“

Das erklärte Ziel für die Zukunft heiße auch olympische Distanz, erklärte Schliersees Tourismuschef Mathias Schrön. „Es war eine super Sache, dass der Triathlon überhaupt hat stattfinden können. Aber unser Ziel ist es, diese hochkarätige Veranstaltung mit der olympischen Distanz für die nächsten Jahre zu halten.“ Man dürfe die Tragweite des Alpentriathlons nicht unterschätzen. „Der hat eine Strahlkraft weit über den Landkreis hinaus.“

Den Kult der Veranstaltung sieht auch die Deutsche Triathlon Union, die über die Deutsche Triathlon GmbH als Veranstalterin bei der 33. Auflage Verantwortung getragen hat. „Wir wollen diesen Triathlon unbedingt“, bekräftigt Geschäftsführer Jörg Ullmann. „Schliersee, der Spitzing, das alles ist Mythos.“

Sabine Kirchmair