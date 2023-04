Vorbilder und aufstrebende Talente: Schliersee ehrt erfolgreiche Wintersportler

Von: Sebastian Schuch

Schlierseer Aushängeschilder: Die erfolgreichen Wintersportler, die sich auch über den Besuch von Ministerpräsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner freuten. © Christian Scholle

Schliersee zeichnet seine Wintersportler aus – Nachwuchs nährt Zukunftshoffnung.

Schliersee – Feste und Erfolge soll man feiern, wie sie fallen. Dieses Sprichwort zugrunde gelegt, blickt Schliersee auf einen intensiven Winter zurück. Das wurde beim gemeinsamen Empfang der Gemeinde und des Skiclubs für die erfolgreichen Wintersportler noch einmal deutlich. Auch in den kommenden Wintern dürfen sich die Sportfans auf Erfolge freuen.

„Ihr seid Vorbilder für sehr viele Kinder und Repräsentanten für Eure Heimat“, betonte Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer bei der Begrüßung. Deshalb sei es ihm sehr wichtig, diese Ehrung durchzuführen. Dem schloss sich Landtagspräsidentin und Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner, die gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder einen kurzen Stop vor dem Gesprächsabend zur Erbschaftssteuer einlegte, an. „Die, die hier in Schliersee aufwachsen, leben den Winter“, sagte sie, und schloss mit Blick auf den Gipsfuß der verletzten Christina Leitner an: „Und leiden auch ein bisschen.“ Ihr Lob galt zudem den Vereinen. Deren Wirken sei die beste Jugendarbeit. Diesem Lob an die Vereine und das Ehrenamt schloss sich Söder: „Entscheidend ist die Liebe, mit der die Arbeit gemacht wird.“ Auf die Sportler sei er total stolz. „Mit Ihnen geben wir an!“ Zumal es im Wintersport keine Millionensummen zu verdienen gibt. „Sie tun es aus Liebe zum Sport, der Natur und der Heimat.“

Und die Schlierseer sind dabei sehr erfolgreich, wie Moderator Florian Reinthaler anhand vieler Beispiele ausführte. Sei es Vanessa Hinz, die in ihrer letzten Saison als Leistungssportlerin aufgrund von Verletzungen und Krankheit zwar einige Rückschläge hinnehmen musste, aber dennoch nie den Spaß verlor und sich mit Bronze bei der Europameisterschaft belohnte. Oder Cheyenne Loch, die ihr Karriereende für beendet erklärt und sich in die Weltcup-Spitze zurückgearbeitet hatte und mit Platz fünf bei der Weltmeisterschaft und Platz drei beim abschließenden Weltcup in Bischofswiesen hervorragende Platzierungen erreichte. Seien es Skiclub-Vorsitzende Martina Pomper, die deutsche Meisterin ihrer Altersklasse „Skimo Alpencup individual race“, oder Bundestrainer Peter Schlickenrieder, unter dem die deutschen Langläufer gerade eine Durststrecke nach der anderen beenden. „Wenn es nach mir ginge, hättest Du eine Auszeichnung als sympathischster und emotionalster Bundestrainer verdient“, sagte Reinthaler.

Erfolgreiche Nachwuchssportler

Und dann sind da noch die vielen Zukunftshoffnungen der Marktgemeinde. Allen voran beim Renn-Rodel-Club. Marco Leger hat im vergangenen Winter bewiesen, dass er zu den besten Nachwuchsrodlern der Welt gehört. Er gewann, unter anderem durch die Siege in Lillehammer (Norwegen) und Bludenz (Österreich), den Gesamtweltcup der Junioren im Einzelsitzer, wurde Vize-Junioren-Weltmeister und deutscher Junioren-Meister. Annika Krause und Magdalena Matschina im Doppelsitzer müssen sich da nicht verstecken. Sie gewann den Weltcup-Auftakt in Lillehammer und belegten in der Gesamtwertung Platz vier.

Im Snowboardcross schickt sich Ludwig Freiherr von Hurter an, sich einen Kaderplatz zu sichern. Der 15-Jährige in Diensten des SC Miesbach wurde im vergangenen Jahr bayerischer und deutscher Jugend-Meister.

Beim alpinen Skinachwuchs hat sich Christina Leitner zu einer Art Schlierseer Aushängeschild gemausert. Sie erreichte im vergangenen Winter Stockerlplätze bei FIS-Rennen und durfte als Lohn für Team Deutschland beim European Youth Olympic Festival in Italien starten. Unter anderem fuhr sie dort mit Laufbestzeit im zweiten Slalomdurchgang noch von Platz 13 auf fünf nach vorne. Den Grundstein für eine gute Karriere haben auch Marissa Messmer und Max Poller gelegt. Meßmer verpasste als Vierte und Fünfte nur zweimal knapp das Podest bei FIS-Rennen, Allrounder Poller sammelte vor allem viel Wettkampferfahrung. ses