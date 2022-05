Wadlbeißer zum Merkur CUP: „Einfach schön, die Kinder kicken zu sehen“

Von: Sebastian Schuch

Eine Spielszene aus der Merkur-CUP-Vorrunde zwischen dem TSV Schliersee (gelb) und dem FC Real Kreuth. © THOMAS PLETTENBERG

Spezial-Folge des Lokalsport-Podcasts zum größten E-Junioren-Fußballturnier der Welt.

Föching – Am vergangenen Wochenende fand bei den SF Föching nach zwei Jahren Pandemiepause wieder die Vorrunde des Merkur CUP statt. Die Heimatzeitung hat das für eine Spezial-Folge ihres Lokalsport-Podcasts Wadlbeißer genutzt, in der Beteiligte und ehemalige Spieler ihre Merkur-CUP-Erfahrungen mit den Hörern teilen. Ein Teil der Gespräche wurde vor Ort aufgezeichnet, eine Unterhaltung fand digital statt.

Harald Schwabe, Spartenleiter beim Gastgeber SF Föching, der die Vorrunde schon 2020 hätte ausrichten sollen: Es war schade, hier zwei Jahre keinen Merkur CUP zu betreiben. Es ist einfach schön, die Kinder wieder kicken zu sehen.

...über die Absage 2020: Wir sind mit unserem Catering-System, der Turnierleitung und dem Platzwart so gut aufgestellt, dass wir da schnell reagieren können. Somit war das kein Problem.

...über die Planung 2022: Wir haben es nach den Regularien versucht, so früh als möglich Planungen anzusetzen. Aber wir können da binnen Tagen drauf reagieren und somit habe ich da keine Befürchtungen gehabt. Ich freue mich, dass so viele Eltern da sind.

Ralph Eckle vom TuS Holzkirchen hat erstmals eine Mannschaft aus dem Landkreis für das Mädchenturnier gemeldet: Ich sehe bei vielen Vereinen, dass da viele Mädchen im Alter von acht, neun oder zehn Jahren dabei sind. Aber viele hören nach einem Jahr wieder auf. Die Jungs haben den Ball meist schon mit fünf Jahren am Fuß, die Mädels steigen später ein und diesen Rückstand holen sie nicht mehr auf. Wenn sie dann nur bei den Jungs mitspielen, geraten sie meist ins Hintertreffen und wenn sie dann in einer Mädchenmannschaft spielen, haben sie viel mehr Spaß und eine ganz andere Verantwortungsposition.

...die Vorreiterrolle: Im Landkreis Miesbach gab es noch nie eine Mädchenmannschaft, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. So bin ich halt der Erste.

Stefan Hofinger, heute A-Jugend TuS Holzkirchen, spielte für die DJK Darching im Merkur CUP: Der Merkur CUP war früher immer das Beste, wenn man das so sagen kann. Es hat immer heiße Battles gegeben, egal wo, egal gegen wen. Das waren pure Emotionen. Der Merkur CUP hat uns Kinder zusammengebracht. Wenn wir als Team den Teamgeist entwickelt haben, hat der Fußball sau viel Spaß gemacht.

Vroni Probst, heute bei den Frauen vom TuS Bad Aibling, spielte mit den SF Föching im großen Finale: Mein größter Erfolg war, dass wir ins Finale nach Unterhaching gekommen sind. Ich kann mich noch genau erinnern, wir sind zwar Achter geworden, also Letzter, aber wir haben gegen Bayern ein Tor geschossen. Das war echt toll.

Dominik von Maffei vom SV Miesbach, über den Merkur CUP aus Schiedsrichtersicht: Für uns als Schiedsrichtergruppe ist es enorm wichtig, dort die jungen Schiedsrichter zum Einsatz zu bringen. Teilweise mit erfahrenen Schiedsrichtern, dass sich die junge Generation was von den „alten“ Hasen abschauen und ins Pfeifen reinkommen kann. E-Jugend ist ein dankbares Pflaster zum Starten, es ist weniger schnell, weniger körperbetont als es in der A-Jugend ist. Aber Druck ist schon da, wenn draußen die Eltern und Großeltern zuschauen, dann kann es schon mal zu Zwischenrufen und ein paar Protesten kommen. Da muss man ehrlich sagen, dass es im Merkur CUP abläuft, da haben wir ja das Buch der Werte. Da hat man schon gemerkt, dass sich in den vergangenen Jahren immer mehr das auch zu Herzen nehmen. Ich möchte auch die Fairplay-Liga in der F-Jugend hervorheben. ses