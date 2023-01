Wählen Sie die Sportler des Jahres 2022 im Landkreis Miesbach

Von: Sebastian Schuch

Auch heuer haben die Leser der Heimatzeitung die Wahl: Wer wird Sportler des Jahres 2022 im Landkreis Miesbach?

Landkreis – Olympiasiege und -medaillen, Titel bei Bayerischen und Deutschen Meisterschaften oder historische Erfolge für die Sportart: Die Sportlerinnen und Sportler aus dem Landkreis Miesbach haben 2022 wieder herausragende Leistungen gezeigt. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Olaf von Löwis können die Leserinnen und Leser der Heimatzeitung bereits zum 38. Mal ihre Sportler des Jahres wählen.



Wir präsentieren auf dieser Seite je fünf Männer, Frauen, Nachwuchssportler und Mannschaften. Die Aufzählung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge, die Einteilung orientiert sich an der Liga beziehungsweise Klasse, in der die Sportler 2022 ihre Erfolge erzielt haben – also nicht zwingend am Alter.



Wie in jedem Jahr handelt es sich bei den Athleten und Teams um Vorschläge der Redaktion. Gewählt werden können aber alle Sportler und Teams, die 2022 Herausragendes geleistet haben. Schreiben Sie einfach den Namen Ihres Favoriten auf den Stimmzettel. Einzige Voraussetzung: Die Athleten müssen aus dem Landkreis Miesbach stammen, hier leben oder ihre Erfolge für einen Verein aus dem Landkreis eingefahren haben.

Es geht bei der Wahl zum einen um die Erfolge im Jahr 2022. Aber auch Einsatz, Ausstrahlung und Sympathie spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Abstimmung endet am Dienstag, 31. Januar. Nachdem zwei Jahre lang keine Ehrung im gewohnten Umfang möglich war und der Ehrungsabend 2022 das Comeback darstellte, dürfen sich die drei Erstplatzierten jeder Kategorie heuer wieder auf eine tolle Feier freuen. Diese findet am Mittwoch, 13. April, im Best Western Premier Bayerischer Hof in Miesbach statt. Unterstützt werden wir dabei von der Raiffeisenbank im Oberland eG sowie dem Raiffeisen Bau- und Warencenter. Außerdem beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche lokale Unternehmen mit Preisen für unsere treuen Leser. ses

Heuer können Sie erstmals per Telefon abstimmen. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.

Männer

Lucas Bögl, Langlauf, Holzkirchen: Beim Final Climb der Tour de Ski erreicht Bögl als Vierter sein bestes Weltcup-Ergebnis. Bei den Winterspielen wird er Skiathlon-Zwölfter und Einzel-17. sowie Fünfter mit der Staffel.

Andreas Eder, Eishockey, Miesbach: Mit seinen Toren führt Eder Straubing auf Platz vier der DEL und gehört nach seiner Rückkehr nach München zu den Top-Scorern. Auch in der Nationalmannschaft etabliert er sich.

Ludwig Huber, Schwimmen, Holzkirchen: Den Titel sichert sich Huber bei allen seinen Starts bei der Kreismeisterschaft. Bei der Masters-DM sichert er sich mit der Staffel vier Medaillen, bei der Kurzbahn-DM wird er Zweiter (200 Meter).

Christopher Korkor, Fußball, Holzkirchen: Korkor reift zum Unterschiedspieler beim TuS Holzkirchen. Er ist an knapp zwei Drittel der Tore der Landesliga-Mannschaft beteiligt und führt die Torjägerliste mit 15 Treffern an.

Stefan Zellermayer, Stockschießen, Hartpenning: Zellermayer wird bayerischer und deutscher Meister im Zielschießen und spielt mit 206 Punkten in einer Runde einen deutschen Rekord. Bei der WM holt er zweimal Gold und einmal Silber.

Frauen

Natalie Geisenberger, Rennrodeln, Miesbach: Miesbach Rodel-Königin Geisenberger krönt sich bei den Winterspielen in Peking mit den Titeln im Einzel und der Teamstaffel zur erfolgreichsten deutschen Winter-Olympionikin.

Vanessa Hinz, Biathlon, Schliersee: In Peking wird Hinz’ Traum endlich wahr: Mit der Staffel gewinnt sie die Olympiamedaille. Es ist Bronze. Im Einzel wird sie 14. Nach Verletzungen arbeitet sie an ihrem Weltcup-Comeback.

Annika Morgan, Snowboard, Miesbach: Morgan verewigt sich in den Geschichtsbüchern: Bei den Laax Open wird sie Dritte im Slopestyle, bei den Winterspielen erreicht sie als erste Deutsche das Finale im Slopestyle und Big Air.

Franziska Partheymüller, Schwimmen, Waakirchen: Partheymüller wird Weltmeisterin im Eisschwimmen über 50 Meter Brust und Zweite über 50 und 100 Meter Kraul. Drei Medaillen holt sie bei der Kreis-Kurzbahnmeisterschaft.

Sabrina Zeug, Leichtathletik, Hausham: Neben diversen Titeln auf bayerischer und deutscher Ebene ist es für Zeug ein Rekordjahr: Im Gewichtwurf stellt sie einen Bayernrekord auf, im Werfer-Fünfkampf eine deutsche Bestmarke.

Nachwuchs

Magdalena Fuchs, Rennrad, Holzkirchen: Die deutsche U19-Meisterin im Madison und Punktefahren trägt erstmals das Nationaltrikot. Bei der EM gewinnt Fuchs Silber in der Mannschaftsverfolgung, bei der WM folgt Bronze.

Johanna Puff, Biathlon, Bayrischzell: Die Zweite der Junior-Cup-Gesamtwertung belegt diesen Platz auch bei der Junioren-WM. Bei der EM gewinnt Puff den Titel im Single-Mixed, bei der Sommer-WM Silber und Bronze.

Janik Sambale, Volleyball, Holzkirchen: Bei der Beachvolleyball-DM gewinnt Sambale mit seinem Partner den Titel in der U18. Die BM gewinnt er in der U19. Mit dem TSV Grafing wird er deutscher U20-Meister in der Halle.

Tingrui Shen, Schach, Tegernsee: Mit nur acht Jahren wird „Luis“ in Nationalmannschaft berufen. Als Dritter der Nachwuchs-DM in der U10 qualifiziert er sich für die Europameisterschaft, dort wird er Fünfter.

Tobias Tent, Leichtathletik, Waakirchen: Der bayerische U18-Meister über 800 und 1500 Meter gewinnt überraschend auch bei der Deutschen den 1500-Meter-Titel. Bei der Cross-DM holt Tent Bronze und Mannschaftssilber.

Mannschaft

TSV Hartpenning, Stockschießen, Frauen: Ein komplettes Stockerl sammeln die Hartpenninger Damen: Sie gewinnen den Bayernpokal, werden deutsche Vize-Meisterinnen auf Sommerbahnen und Dritte der Sommer-Bundesliga.

SG Hausham, Fußball, Männer: Nach einer starken Rückrunde steigt die SG über die Relegation in die Kreisliga auf. Dort sind etwaige Abstiegssorgen schnell verdrängt, stattdessen gelingt der Einzug in die Meisterrunde.

TuS Holzkirchen, Volleyball, Männer: Als Zweiter der Bezirksliga steigen die TuS-Volleyballer als Nachrücker in die Landesliga auf. Dort starten sie mit zwei Siegen und haben gute Chancen auf den Klassenerhalt.

TEV Miesbach, Eishockey, Männer: Als Zweiter nach Haupt- und Zwischenrunde wird der TEV im Bayernliga-Finale Vize-Meister hinter Klostersee. In der neuen Saison sind die Miesbacher absoluter Top-Favorit und Tabellenführer.

GC Valley, Golf, Männer: Nach Platz zwei bei der Bayerischen Meisterschaft gelingt den Valleyer Herren endlich das ersehnte Ziel: Als souveräner Meister der 2. Bundesliga steigen sie über die Relegation auf.

