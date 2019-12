Weltcup Lienz: Marlene Schmotz stark, Viktoria Rebensburg enttäuscht

Fischbachauerin erneut in Weltcup-Punkten

Marlene Schmotz hat ihre gute Form auch zum Jahresabschluss bestätigt. Die Fischbachauerin wird in Lienz 22. und Elfte. Viktoria Rebensburg hingegen ist enttäuscht.

Lienz - Einen sportlich erfolgreichen Jahresabschluss hat Marlene Schmotz hingelegt. Die Skirennläuferin des SC Leitzachtal hat in den beiden letzten Rennen in 2019 im österreichischen Lienz überzeugt. Beim Riesenslalom am Samstag fuhr die Fischbachauerin auf einen ordentlichen 22. Platz. „Es war noch nicht optimal“, sagte die 25-Jährige hinterher. „Aber ich war das erste Mal hier. Ich will mich kontinuierlich nach vorn arbeiten.“ Das gelang Schmotz dann bereits am Sonntag mit Rang elf im Slalom.

Viktoria Rebensburg nur 14.

Komplett anders hatte sich hingegen Viktoria Rebensburg den Jahresabschluss vorgestellt. In den österreichischen Dolomiten wurde die Kreutherin in ihrer Lieblingsdisziplin Riesenslalom nur 14.. Ihren völlig missratenen ersten Lauf quittierte sie mit einer abfälligen Handbewegung, den verkorksten zweiten mit einem enttäuschten Kopfschütteln. „Das war nicht wirklich mein Tag“, sagte sie – und ihr Gesicht sprach Bände bei dieser Einschätzung.

