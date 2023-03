WM-Überblick: Bögl läuft auf Platz 25 - Lechner und Beckhaus scheiden früh aus

Von: Sebastian Schuch

Gute Platzierungen bleiben Lucas Bögl momentan verwehrt. Der Langläufer aus Holzkirchen ist selbst auf der Suche nach den Ursachen für die Ergebnisdelle. © Kornatz

Bei den Weltmeisterschaften in Planica und Bakuriani bleiben Langläufer Lucas Bögl, Snowboarder Christoph Lechner und Boardercrosser Leon Beckhaus Top-Platzierungen verwehrt.

Landkreis - Mit Medaillen war an diesem WM-Tag für den Landkreis Miesbach nicht zu rechnen. Dennoch haben Lucas Bögl, Christoph Lechner und Leon Beckhaus ihre Ziele teils knapp verfehlt.

Bögl auf Platz 25

Die Formkurve bei Langläufer Lucas Bögl zeigt bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft im slowenischen Planica leicht nach oben. Beim Einzelrennen über 15 Kilometer in der freien Technik landete der 32-Jährige mit einem Rückstand von 2:01 Minuten auf die Spitze auf Platz 25. Wie gewohnt stand dort mit Simen Hegstad Krüger ein Norweger. Und wie gewohnt belegten auch die weiteren Podestplätze Starter aus der dominanten Nation bei den Langlauf-Männern. Für Bögl ist es das erste Top-30-Ergebnis in diesem Jahr, nachdem er zunächst bei der Tour de Ski Anfang Januar ausgestiegen war und seitdem nicht so richtig in Fahrt kommt. Zum Auftakt in die WM wurde der Holzkirchner, der für den SC Gaißach startet, beim Skiathlon über zwei mal 15 Kilometer 33. Am morgigen Freitag rechnet sich die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Peter Schlickenrieder in der Staffel sogar Außenseiterchancen auf eine Medaille aus. emi

Lechner übersteht Qualifikation nicht

Das WM-Finale in der Halfpipe am Freitag im georgischen Bakuriani findet ohne Christoph Lechner statt. Der Snowboarder vom SC Ostin sammelte im besseren seiner beiden Qualifikationsläufe 57,75 Punkte und belegte damit Rang 14. Für das Finale der besten Zehn wären mindestens 78,00 Punkte nötig gewesen, wie sie Lechners deutscher Teamkollege André Höflich als Zehnter sammelte. ses

Beckhaus scheidet im Achtelfinale aus

Im Achtelfinale war Schluss: Boardercrosser Leon Beckhaus hat bei der Weltmeisterschaft in Bakuriani das anvisierte Viertelfinale verpasst. Nachdem er hinter dem späteren Bronzemedaillengewinner Omar Visintin aus Italien als Zweiter seines Pre-Heats ins Achtelfinale eingezogen war, fuhr er dort nur auf den dritten Platz seines Laufs und schied aus. Als geteilter 17. konnte der Snowboarder vom SC Miesbach dennoch etwas feiern: den zweiten Platz seines Teamkollegen Martin Nörl – die erste deutsche Snowboardcross-Medaille seit über 20 Jahren. Mit einer Snowboardspitze Vorsprung krönte sich Jakob Dusek (Österreich) zum neuen Weltmeister. ses