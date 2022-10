Wochenende im Zeichen des Cross Country am Oedberg

Von: Sebastian Schuch

Freuen sich auf die Meisterschaft: Organisator und Rennleiter Christoph Lammer (l.) und Günter Haug, Abteilungsleiter der Miesbacher Radsportler. © STefan Schweihofer

Radsport Oberland richtet Vereinsmeisterschaft, Eldorado Kids Cup und Oberbayerische Meisterschaft am Oedberg aus.

Miesbach/Gmund – Drei Events in einem richtet Radsport Oberland, die Radsportabteilung des TV Miesbach, am Wochenende am Oedberg aus: die Vereinsmeisterschaft sowie ein Rennen im Rahmen des Eldorado Kids Cups, das gleichzeitig die Oberbayerische Meisterschaft bildet.

Bereits im vergangenen Jahr hatte RS Oberland seine Vereinsmeisterschaften am Oedberg ausgetragen. „Es war ein Mega-Rennen für die Kinder und es ließ nicht lange darauf warten, dass die ersten Gespräche für weiteres ins Rollen kamen“, berichtet Organisator und Rennleiter Christoph Lammer. Simon Engelhardt und Ralf Jirgens von der Bike Crew Tegernsee und Oedbergchef Georg Reisberger waren ebenfalls angetan von der Idee. Lammer, Mountainbike-Fachwart im Bezirk Oberbayern, fiel zudem auf, dass sich kein Verein für die Oberbayerischen Meisterschaften im Cross Country beworben hatte. Ihm sowie den weiteren Fachwarten Jörg Schmidtmann (München) und Jans Jaroschek (Lenggries) sei es „wichtig, dem Nachwuchs dies zu bieten“. Also wurde eine Dreifachveranstaltung ausgearbeitet.

Mit steigender Altersklasse nehmen auch Schwierigkeit, Länge und Zahl der Hindernisse der Rundstrecke am Oedberg zu. Das reicht von 750 Metern mit zehn Höhenmetern in der U7 bis zu 9,7 Kilometern mit 120 Höhenmetern ab der U17. Neben natürlichen Hindernissen wie Wurzelpassagen sind auch temporäre Hindernisse wie eine Gerüstrampe oder Sprünge aufgebaut. „Die Höhenmeter werden auf der Forststraße gesammelt“, sagt Lammer und betont: Die Strecken sind mit der Naturschutzbehörde am Landratsamt sowie den Grundstücksbesitzern abgestimmt. „Ich konnte meine Wünsche für eine abwechslungsreiche Streckenführung gut ausarbeiten“, berichtet er dankbar. Die Strecke startet auf Asphalt und führt anschließend über eine Forststraße, Wald- und Wiesenwege.

Für Radsport Oberland ist es erst der zweite Eldorado Kids Cup. Die Premiere stieg im vergangenen Jahr rund um die Miesbacher Oberlandhalle. Trainingsmöglichkeiten am Oedberg gibt es am heutigen Freitag ab 16 Uhr für die Vereinsmeisterschaft von Radsport Oberland, am Samstag von 13 bis 16 Uhr für alle Teilnehmer sowie am Sonntag in zwei Blöcken vor den Rennen. ses

Der Zeitplan

Sa., 9 bis 13 Uhr: Vereinsmeisterschaft RS Oberland.

So., ab 10.30 Uhr: Rennen U7 bis U11.

So., ab 13.15 Uhr: Rennen U13 bis Masterklassen.