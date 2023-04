Zeit für den ersten Sieg: SG Hausham will in Lenggries dreifach punkten

Teilen

Ein intensives Duell erwartet Haushams Trainer Stephan Leitner, wenn sein Team beim Lenggrieser SC antritt. Anders als gegen den ASV Habach – die Spielszene zeigt Haushams Niklas Steiger (l.) gegen Habachs Florian Neuschl – soll diesmal nicht ein Unentschieden her, sondern ein Sieg. Foto: Ralf Ruder © Ralf Ruder

Das jüngste 1:1-Unentschieden in Habach war in der Kreisliga-Meisterrunde Gruppe A zwar auf dem Papier ein Erfolg für die SG Hausham. Dennoch bringt dieser eine Zähler die Knappen in der Tabelle nicht wirklich weiter.

Zumal die SG den Ausgleich erst durch einen umstrittenen Strafstoß in der Nachspielzeit hinnehmen musste. Am heutigen Freitag empfängt die SG den Lenggrieser SC und will dabei endlich den ersten Dreier der Rückrunde einfahren.

Die Lenggrieser kommen mit breiter Brust nach Hausham. Schließlich feierten sie am vergangenen Wochenende einen 6:0-Heimsieg gegen den TSV Peißenberg und liegen in der Tabelle auf Rang drei in Lauerstellung. Mit einem Sieg könnten die Hausherren nach Punkten jedoch zu den Isarwinklern aufschließen.

„Wenn wir noch mal in Richtung zweiter Platz schauen wollen, dann sollten wir das Spiel gewinnen“, sagt SG-Trainer Stephan Leitner. „Die Unentschieden bringen uns nicht weiter. Aber die Liga ist klein, und daher nehmen sich die Gegner gegenseitig die Punkte. Noch ist für uns alles drin.“ Leitner erwartet ein intensives Duell wie in der Hinrunde, als sich die SG am Ende beim Heimspiel mit 2:1 durchsetzte. Das Rückspiel entschieden die Lenggrieser mit 3:1 für sich.

„Lenggries kann Fußball spielen und ist vor allem torgefährlich“, weiß Leitner. „Wir müssen hinten sicher stehen. Unser Manko war es zuletzt, dass wir selbst zu wenig Tore geschossen haben.“ Mit einer Steigerung in der Offensive ist aber sicherlich auch gegen Lenggries alles drin. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Philip Hamm, der in Habach verletzt vom Feld musste.

Angepfiffen wird die Begegnung um 19.30 Uhr auf der Zentralen Sportanlage. Aufgrund der anhaltenden Regenfälle musste das Abschlusstraining am Mittwochabend ausfallen. Bei der SG ist man dennoch optimistisch, dass heute Abend gespielt werden kann. Das gilt auch für SG-Trainer Leitner: „Es sind keine weiteren Regenschauer vorhergesagt, und letztes Mal ist der Platz auch schnell abgetrocknet. Ich habe keine großen Bedenken, dass das Spiel ausfällt. Der Rasen wird wohl tief sein, aber mit dem Spiel sollte es klappen.“