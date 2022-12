Zeit für ein Ergebnis: Marlene Schmotz startet bei Slalom in Semmering

Marlene Schmotz. © DSV

Marlene Schmotz kämpft derzeit damit, ein Ergebnis im alpinen Weltcup ins Ziel zu bringen. Beim Slalom in Semmering nimmt sie den nächsten Anlauf.

Fischbachau – Die Abkürzungen DNQ und DNF1 kann Marlene Schmotz wahrscheinlich schon lange nicht mehr sehen. „Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert“ und „nicht ins Ziel gekommen“, das ist ihr zuletzt zu oft passiert. Genauer: im Weltcup 14 Mal in Serie, auch bei jedem ihrer fünf Rennen in diesem Winter.

Eine Ausnahme gab es zuletzt, allerdings im Europacup. Da wurde die 28-Jährige vom SC Leitzachtal vor gut zwei Wochen 14. beim Riesenslalom im italienischen Ponte di Legno. Ihr erstes Ergebnis in dieser Saison, allerdings eben nicht auf allerhöchstem Niveau, im Weltcup. Dort nimmt Schmotz heute den nächsten Anlauf. Sie startet am Semmering im Nachtslalom und würde auch gerne noch dabei sein, wenn es richtig dunkel ist und nur das Flutlicht den Hang erleuchtet. Der erste Lauf geht um 15 Uhr über die Bühne, der zweite um 18.30 Uhr – und dieser zweite Durchgang ist natürlich das Ziel der Fischbachauerin.

Am Semmering fanden vorgestern und gestern auch zwei Rennen in Schmotz’ zweiter Disziplin, dem Riesenslalom, statt. Doch die ließ sie wieder aus. Um wieder in die Punkte zu fahren, konzentriert sie sich im Weltcup weiter auf den Slalom. Die Statistik spricht allerdings nicht für Marlene Schmotz. Dreimal ist sie am Semmering gestartet, dreimal stand in der Ergebnisliste: DNF1. cf