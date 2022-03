Zurück im Tagesgeschäft: Vanessa Hinz startet bei Weltcup in Kontiolahti

Teilen

Den Schwung von den Olympischen Winterspielen in Peking will Vanessa Hinz zum Weltcup im finnischen Kontiolahti mitnehmen. © Daniel Karmann/DPA

Nachdem sie mit der Staffel ihre erste olympische Medaille geholt hat, startet die Schlierseer Biathletin Vanessa Hinz in dieser Disziplin in Kontiolahti wieder in den Weltcup.

Schliersee – Vor 15 Tagen hat Vanessa Hinz mit der deutschen Biathlon-Staffel der Damen die Olympische Bronzemedaille bei den Spielen in Peking gewonnen. Damit hat die 29-Jährige bei ihren zweiten Olympischen Spielen ihre ersehnte Medaille erobert (wir berichteten). Gut zwei Wochen später steht wieder der Weltcup-Alltag an und beginnt wieder mit dem Team-Wettbewerb.

Im finnischen Kontiolahti geht es am Donnerstag (14.30 Uhr) erneut mit einem Staffelrennen weiter. Am Wochenende finden noch ein Sprint über 7,5 Kilometer mit zwei Schießeinlagen und ein Verfolgungsrennen über zehn Kilometer und mit vier Schießeinheiten statt.

„Nach einer Woche Pause nach den Olympischen Spielen geht es jetzt im Weltcup-Zirkus weiter. Diese Pause war für jeden, nach den anstrengenden Wochen ‚on the road’, doch wichtig“, sagte der Sportliche Leiter des Deutschen Skiverbands (DSV), Bernd Eisenbichler. „Es hat gutgetan, mal ein bisschen durchzuschnaufen, sich vom Jetlag und den kräftezehrenden Bedingungen in Peking zu erholen.“

Hinz‘ einziger Einzelsieg in Kontiolahti

Am Ende der Spiele ziemlich erschöpft war auch die Schlierseerin Hinz. Die Biathletin hat sich in der vergangenen Woche in ihrer Heimat im Oberland erholt. Zuvor ging es für sie allerdings direkt von Peking nach Davos in die Schweiz, ehe sie endlich die am Ende der Spiele gewünschte Mahlzeit bekommen konnte. Sie sehne sich nach einem Schnitzel und bayerischem Essen und dazu „ein g’scheites Bier zum Trinken“, sagte sie kurz vor der Abreise aus Peking.

An den Weltcupstandort in Kontiolahti hat die Biathletin vom SC Schliersee noch sehr gute Erinnerungen. Denn dort in Finnland feierte sie im März 2018 im Massenstart ihren ersten und bisher einzigen Einzel-Weltcupsieg. Die damals 25 Jahre alte Athletin siegte überraschend. Ein Ergebnis, das sie natürlich auch in dieser Saison wieder mitnehmen würde. Und bereits 2015 gewann sie bei der Weltmeisterschaft in Finnland die Goldmedaille mit der Staffel.

Staffel startet in Olympia-Aufstellung

Ein gutes Omen für die Weltcup-Rückkehr nach den Olympischen Spielen? „Bei den Damen wollen wir noch mal bestätigen, was wir in Peking mit der Bronzemedaille geschafft haben“, sagt Eisenbichler. Gerade in der Nationenwertung gilt es, noch einige Punkte zu machen und an einigen Nationen vorbeizuziehen. Deshalb setzt der DSV auch auf Bronzeaufstellung: Vanessa Voigt beginnt, es folgen Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann.

Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine verkündete die Internationale Biathlon Union (IBU) am Mittwoch, dass bis auf Weiteres keine russischen und belarussischen Sportler im Weltcup starten dürfen. Damit reagierte der Weltverband auf die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).