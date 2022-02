Zweimal cool, zweimal Zwei: Vanessa Hinz gelingt mit Platz 15 versöhnlicher Olympia-Abschluss

Zur Windlotterie wurde das Stehendschießen auch für Vanessa Hinz (l.). © CHRISTOF STACHE/AFP

Zwischenzeitlich darf Biathletin Vanessa Hinz im olympischen Massenstart auf eine Top-Ten-Platzierung hoffen, doch dann schlägt die Windlotterie voll zu.

Schiersee – Zum großen Finale bei den Olympischen Spielen von Peking stand noch einmal die Königsdisziplin des Biathlonsports auf dem Programm. Beim vorgezogenen Massenstart ist die Schlierseerin Vanessa Hinz 15. geworden.

Die Internationale Biathlon Union (IBU) hatte den Massenstart über 12,5 Kilometer schon von Samstag auf Freitag vorverlegt, weil die Wetterprognosen extreme Kälte und starken Wind vorhergesagt hatten. Und dann entwickelte sich das Rennen trotzdem zu einer Windlotterie. Keine Athletin blieb in den vier Schießeinheiten fehlerfrei, keine schoss nur einen Fehler und auch keine Starterin kam mit zwei Strafrunden durch. Die Ukrainerin Julija Dschyma schoss als einzige nur drei Fehler. Und so kann sich Hinz mit vier Fehlern am Schießstand nichts vorwerfen lassen. Die 21. Laufzeit von 30 Starterinnen allerdings verhinderte eine Top-Ten-Platzierung für Hinz.

In den ersten beiden Einheiten im Liegen blieb die 29-Jährige gewohnt cool und traf alle zehn Scheiben. Das katapultierte die Biathletin vom SC Schliersee zwischenzeitlich sogar auf Rang fünf nach vorne. Doch das dritte Schießen wurde aufgrund der heftigen Windböen zu einer großen Herausforderung. Die Folge waren viele Schießfehler, auch Hinz musste zweimal in die Strafrunde. Und auch beim vierten Mal am Schießstand verpasste sie zwei Scheiben und rutschte so auf Platz 15 zurück. Profitiert hat davon die neue Massenstart-Olympiasiegerin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich, die vor Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland (beide Norwegen) ins Ziel kam.

Für Hinz ist es ein versöhnlicher Abschluss. „Es war einfach ein solides, gutes Rennen. Ich habe mich durchgebissen und bin in der Mitte vom Feld gelandet und fahre mit einer Medaille heim. Was will man mehr?“ Dennoch freue sie sich auf die Rückkehr nach Hause. Sie sehne sich nach einem Schnitzel und bayerischem Essen sowie dazu „ein g’scheites Bier zum Trinken“.