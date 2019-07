Zweite Runde: Vier Landkreis-Duelle im Toto-Pokal

In der ersten Pokal-Runde setzte sich der SV Warngau (in Grün) gegen den TSV Schaftlach durch.

Zehn von 16 Teams noch dabei

von Thomas Spiesl schließen

Der Toto-Pokal geht in die nächste Runde: Am Mittwochabend kämpfen zehn Landkreis-Teams ums Weiterkommen.

Landkreis – Zehn von 16 gestarteten Landkreis-Mannschaften haben im Fußball-Toto-Pokal den Sprung in die zweite Runde geschafft. Dort steigen am Mittwochabend gleich vier Landkreis-Duelle, die alle um 19 Uhr angepfiffen werden.

Dabei empfängt in der Gruppe 5 der SV Warngau den TSV Otterfing. Die Platzherren hatten sich in der ersten Runde beim TSV Schaftlach mit 2:0 durchgesetzt und wollen nun gegen den Kreisligisten überraschen. Zudem empfängt der SC Wall den TSV Weyarn. Die beiden Vereine kooperieren im Nachwuchs-Bereich in Form von Spielgemeinschaften, nun stehen sich die Herren-Teams gegenüber. Favorisiert sind dabei die Gäste, die in der Kreisklasse kicken und in der ersten Runde mit 3:1 beim TSV Bad Wiessee gewannen. A-Klassist Wall kam dank eines Freiloses weiter.

In Gruppe 6 sind ebenfalls noch vier Landkreis-Teams im Rennen. Hier empfangen die Sportfreunde Gmund-Dürnbach – die in der ersten Runde überraschend die SF Fischbachau aus dem Pokal geworfen haben – Kreisliga-Absteiger SG Hausham. Die Gmunder haben auch dieses Mal nichts zu verlieren. Mit Spannung erwartet wird zudem der Vergleich zwischen dem A-Klassisten TSV Schliersee und dem Kreisklassen-Team des SC Wörnsmühl, das in Schliersee stattfindet.

Erst um 19.30 Uhr beginnt das Spiel zwischen den beiden A-Klassisten TSV Irschenberg und SV Ascholding/Thanning. Die Partie wird in Irschenberg stattfinden. Auf ein Heimspiel darf sich auch der TSV Hartpenning freuen, der nach dem knappen Erfolg nach Elfmeterschießen beim 1. FC Weidach nun Kreisklassen-Aufsteiger TSV Sauerlach empfängt. Dieses Match beginnt erst um 20 Uhr.

ts