SpVgg Unterhaching: 10 000 Euro für den guten Zweck

Von: Robert Gasser

5000 der 10 000 eingesammelten Euro gehen an die BR-Sternstunden. Das freut BR-Moderator Tilmann Schöberl (l.) und Haching Boss Manfred Schwabl. © SpVgg

Unterhaching – Die Spielvereinigung Unterhaching hat auch in diesem Jahr wieder einen bemerkenswerten für die Sternstunden geleistet, der Weihnachts-Spendenaktion des Bayerischen Rundfunks (BR). Durch den Christbaumverkauf am Sportpark, den großzügigen Spenden aus dem elterlichen Umfeld der Haching Fußball Schule und dem Nachwuchsleistungszentrum sowie Fans, Gönnern und Sponsoren und durch die Einnahmen des Unterhachinger Weihnachtsmarktes sind stolze 10 000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen.

Diese Spendensumme geht zu gleichen Teilen an den neu gegründeten Verein „Haching schaut hin e.V.“ sowie an die BR-Sternstunden. Hachings Präsident Manfred Schwabl überreichte am Sternstundentag im BR-Funkhaus symbolisch 5000 Euro in Form eines besonderen Haching-Trikots. Insgesamt kamen an diesem Tag 11,65 Millionen Euro zusammen. Das ist das zweithöchste Ergebnis in der Geschichte der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks.

Die SpVgg Unterhaching veranstaltet schon seit Jahren eine große Spendenaktion. Jedes Jahr geht es darum, hilfsbedürftige Menschen aller Altersklassen finanziell zu unterstützen. Auch in diesem Jahr wurde die Haching-Familie wieder zu einer Spende aufgerufen.



Neu ist aber, dass die Aktion diesmal schon über den neu gegründeten Verein läuft. Im Juli dieses Jahres wurde der „Haching schaut hin e.V.“ gegründet. Ziel dahinter ist es, die Aktion „Haching schaut hin“ zu professionalisieren, um eine bessere Koordination der Spendenaktionen zu ermöglichen und gleichzeitig die lokale Heimat zu unterstützen. Die SpVgg Unterhaching erwähnt in ihrem Spendenaufruf auch die aktuelle Lage in der Ukraine, die Energiekrise sowie die Inflation und betont, wie wichtig gerade jetzt finanzielle Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen ist. In den vergangenen Jahren konnte „Haching schaut hin“ über 90 000 Euro sammeln.