2:10 – Für ERSC Ottobrunn gibt’s beim Start nichts zu holen

Von: Harald Hettich

Waldkirchen/Ottobrunn – Landesliga-Erfahrung sammeln unter Wettkampfbedingungen im Bayerischen Wald. Mehr war letztlich nicht herausgesprungen beim Saison-Auftakt des Aufsteigers ERSC Ottobrunn am Sonntag im Auswärtsdebüt beim ESV Waldkirchen. Nach einer ausgeglichenen Auftaktphase samt zweier Ottobrunner Führungen verlief die Partie im Landkreis Freyung-Grafenau in der weiteren Folge einseitig.

Am Ende hatte der auch selbsterklärte Meisterschafts- und Aufstiegsaspirant aus Niederbayern die Nase beim 10:2 (2:2, 3:0, 5:0) sogar zweistellig vorne. Für den ERSCO gilt es jetzt, selbige Nase vor dem Heimspielauftakt am kommenden Sonntag gegen Fürstenfeldbruck rasch abzuputzen. Nach der Trennung des Vereins von seinen beiden tschechischen Legionären (wir berichteten) sind die Anstrengungen der Verantwortlichen laut Teammanager Georg Critharellis vor allem darauf gerichtet, weitere Verstärkungen an Land zu ziehen. „Für Bruck könnte das knapp werden, aber wir versuchen alles“, so Critharellis.

Auf der sicheren Seite scheint man beim Thema Eis zu sein. „Wir werden noch einmal am Mittwoch in Bad Tölz trainieren und dann sollte es am Freitag auch mit einer Abschlusseinheit am Haidgraben klappen.“

Keine Eisprobleme gab es in Niederbayern, wo gut 150 Zuschauer der am Ende einseitigen Partie beiwohnten. Ob der Personalnöte samt diverser verletzter und erkrankter Akteure musste auch Management-Macher Critharellis selbst aufs Eis. Eigentlich hatte er sich nur noch „stand-by“ im Kader aufnotieren lassen. Dann hatte der reaktivierte Verteidiger erst einmal selbst starke Momente in einer ordentlichen Auftaktphase der Ottobrunner. Beim 1:0 der Gäste in der 8. Minute griff quasi der ERSCO-Generationenvertrag – als Nachwuchs-Stürmer Max Zirngibl die Vorarbeit von Markus Hulm und „Oldie“ Critharellis zur Führung veredelte.

Fast postwendend allerdings durften die Niederbayern jubeln- als ihr finnischer Importschlager Janne Harkka nur gut eine Minute später sein erstes von insgesamt stolzen Toren des Abends einnetzte. Wiederum zwei Minuten später begehrten die Ottobrunner noch einmal auf. Hulm war dieses Mal selbst der Torschütze – und abermals hatte der geschäftsführende Kufenkünstler Critharellis die Scheibe final gepasst.

Nach vierzehn Minuten sorgte im tschechischen Center Petr Sulcik der zweite Waldkirchner Toptorjäger für das Remis nach dem ersten Abschnitt.

Dann begann über zwei Drittel ein Scheibenschießen der Heimmannschaft, dem die Ottobrunner nicht mehr wirklich Zählbares entgegenzusetzen haben. Im letzten Drittel schwanden auch die letzten Kräfte des Gastes. „Da hat man gesehen, dass wir mit den Ausfällen heute nicht über 60 Minuten konkurrenzfähig sein konnten“, gab Critharellis unumwunden zu.

Einen positiven Akzent hatte er doch noch gesehen. „Auf unserem Unterzahlspiel lässt sich aufbauen“. Am Ende durften die Heimanhänger nach einer sehr fairen Partie beider Teams jubeln. Ottobrunn muss auf die weiteren Aufgaben und die ein oder andere spielende Verstärkung hoffen. Wie die Landesliga so tickt, haben sie ja jetzt feststellen dürfen. HARALD HETTICH

ESV Waldkirchen – ERSC Ottobrunn 10:2 (2:2, 3:0, 5:0)

Tore ERSCO: Zirngibl, Hulm Tore Waldkirchen: Harkka (4), Sulcik (3), Wiederer, Bojer, Pozek (je 1) Strafminuten: 8:10 Zuschauer:. 150