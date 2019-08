1860 München im Toto-Pokal: Reservisten bekommen ihre Chance

Ziereis empfiehlt sich mit drei Toren

von Christopher Meltzer schließen

Auf dem kleinen Sportplatz am Kleinflürleinsweg in Schweinfurt, versteckt in einem Wohnviertel, hat der TSV 1860 am Donnerstag einen schönen Fußballabend erlebt – und immerhin für ein paar Stunden waren die Probleme, die in München warten, recht weit entfernt.

In Schweinfurt hat 1860 in der ersten Runde des Totopokals 6:1 gegen einen Landesligisten gewonnen. In Schweinfurt stellte Trainer Daniel Bierofka Profis auf, die schon lange nicht mehr in der Startelf spielen durften (Ziereis, Böhnlein) bzw. konnten (Lex, Gebhardt). Und an diesem Abend in Schweinfurt freuten sich etwa 2000 Zuschauer einfach, dass die großen Löwen auf ihrem kleinen Sportplatz sind – ohne sich dabei gleich zu fragen, was gerade eigentlich genau vorgeht zwischen Daniel Bierofka und seinen Vorgesetzten. Am Mittwoch – und damit zu den Problemen in München – hatte Bierofka mit ungewohnt bissigen Worten beschrieben, wie er die Umstände beim TSV 1860 empfindet. Er sagte: „Das Problem ist, dass alle reden, aber nur einer da ist, der was macht.“ Und er sagte auch: „Ich versuche alles zu machen, was möglich ist, nehme die Bedingungen an – und die anderen reden halt.“ Am Freitag wollten sich diejenigen, die sich angesprochen fühlen dürften – die Geschäftsführer Michael Scharold (Finanzen) und Günther Gorenzel (Sport) –, nicht antworten. Eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung lehnte der Verein ab.

Vielleicht wird der Vorwurf Bierofkas in den nächsten Tagen intern diskutiert – es gäbe jedenfalls genug Zeit, denn das nächste Mal spielen die Löwen aufgrund der DFB-Pokalpause erst am kommenden Samstag wieder (zu Hause gegen Meppen). Bis dahin kann sich der Cheftrainer zudem überlegen, ob einer seiner Pokalspieler sich auch für die 3. Liga aufgedrängt hat – hier ein kurzer Überblick:

Im Tor setzt der Trainer auf Hendrik Bonmann, der in der Liga überzeugte – und seinem (guten) Konkurrenten Marco Hiller, der in Schweinfurt zum Einsatz kam, gerade fußballerisch überlegen ist.

In der Abwehrmitte durfte im Pokal Aaron Berzel verteidigen, der schon beim einzigen Ligasieg gegen Zwickau auflief. Er ist bissig im Zweikampf (auch in der Luft), leistet sich aber manchmal einfache Fehler, auch im Stellungsspiel. Sein direkter Rivale: Felix Weber, der Kapitän.

Im Mittelfeld startete erstmals Timo Gebhardt. Spätestens mittelfristig dürfte er als Stammspieler in der Mittelfeldzentrale eingeplant sein. Dasselbe gilt für Stefan Lex auf der Außenbahn. Spieler mit ihrer Grundqualität gibt es im 1860-Kader kaum.

Im Angriff erinnerte Markus Ziereis mit drei Toren daran, dass er ein feiner Fußballer ist (clever vor dem Tor, sicher im Abschluss) – wenn die Spielgeschwindigkeit nicht zu hoch ist. Bierofka schätzt ihn, doch in der 3. Liga stößt Ziereis an seine Grenzen.