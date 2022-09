30:20 – HT-Männer feiern Traumstart in die neue Saison

Von: Umberto Savignano

HANDBALL-BAYERNLIGA: Starke Leistung beim Auswärtssieg beim TSV Haunstetten II

Unterhaching/Taufkirchen – Einen Traumstart in die Bayernligasaison feierten die Handballer von HT München mit dem 30:20 (14:8)-Auswärtssieg beim TSV Haunstetten. „Wir wussten, dass Haunstetten ein gutes Tempospiel hat. Das wollten wir unterbinden und das ist uns ganz gut gelungen“, zeigte sich Trainer Johannes „Danger“ Borschel mit der Umsetzung seiner Vorgaben hoch zufrieden.

Dabei sah es anfangs noch nicht nach einem klaren Triumph aus, denn in der ersten Viertelstunde kassierten die Gäste gleich vier Zwei-Minuten-Strafen, lagen dementsprechend mit 5:6 hinten. Trotz des Rückstands zeigte sich Borschel mit dem Auftritt seines Teams bis dahin absolut einverstanden: „Das war sogar die Phase, in der ich am zufriedensten mit den Jungs war. Denn sie sind ruhig und fokussiert geblieben, haben nicht gehadert. Das war überragend und das habe ich ihnen auch gesagt, dass ich da stolz auf sie war.“

In der 16. Minute nahm Borschel eine Auszeit, um seine Spieler neu einzuschwören: „Ich habe ihnen gesagt: Wir waren jetzt acht Minuten in Unterzahl. Wir kommen wieder zurück und so war es dann ja auch.“ Änderungen am Defensivverhalten aufgrund der vielen Zeitstrafen waren für den Trainer indes kein Thema: „Die Marschroute blieb gleich. Wir wollten genauso weiter verteidigen.“ Zu einer personellen Maßnahme sah sich Borschel allerdings genötigt, denn Vitus Baumgartner hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Zeitstrafen erhalten, ihm drohte der Ausschluss. „Ich habe ihn für einige Zeit aus dem Spiel genommen, um ein ungünstiges Momentum zu vermeiden. Eine Rote Karte wäre vom Kopf her ungünstig gewesen.“

Später durfte auch der vorbelastete Rückraumspieler wieder ran, denn der klare Erfolg zeichnete sich dann doch früh ab. Zur Pause führte die Truppe aus dem Hachinger Tal bereits mit 14:8, nach dem Wechsel baute sie den Vorsprung souverän aus. „Ab der 15. Minute lief es. Wir haben trotzdem noch viele Bälle verworfen. Wenn du mit zehn Toren Vorsprung gewinnst und noch 17 Fehlwürfe hast, ist es auch okay“, so Borschel, der sich zudem über die konsequente Defensivarbeit freute: „Wir hatten ein Super-Rückzugsverhalten. Haunstetten hat ein, zwei Tore über Tempogegenstöße gemacht, normal kommen sie auf acht bis neun.“ Ein Sonderlob hatte Borschel zudem für seinen neuen Torhüter Constantin Scheßinger parat: „Er war ein starker Rückhalt, hat auch einige Siebenmeter gehalten.“ um

HT München: Kreis/Schleßinger; Steuck (1), Behm, Elmer (2), Benecke (4), Gräsl (3), Fehrenbach (6/2), Winter (2), Kropp (3), Wastl (1), Junior (6), Rodriguez (1), Baumgartner (1)