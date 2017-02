4:1 – Haching schießt den FC Bayern ab

Fussball – Testspiel

von Christian Amberg schließen

Die SpVgg Unterhaching hat das Testspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern 4:1 gewonnen.

Unterhaching – Es war die Premiere auf Rasen, gleichzeitig der Abschied vom Münchner Frost: Die SpVgg Unterhaching hat ihr fünftes Testspiel beim FC Bayern II im Grünwalder Stadion klar mit 4:1 gewonnen. Am Sonntag fliegt der Regionalliga-Tabellenführer nach Spanien. In Oliva (Provinz Valencia) erwarten die Hachinger 15 Grad und Sonnenschein.

Zehn Trainingseinheiten stehen im Süden auf dem Programm, dazu ein weiteres Testspiel am Mittwoch gegen den Liga-Konkurrenten TSV Buchbach, mit dem die SpVgg auch im gleichen Hotel wohnt.

Endlich saftig grüner Rasen und die Möglichkeit für Trainer Claus Schromm, auch die Trainingsinhalte zu ändern. „Da wird viel mit dem Ball passieren und die Taktik im Vordergrund stehen“, sagte der Chefcoach gestern. Neben Essen, Schlafen und Trainieren gibt es auch ein Highlight für die Spieler: Am Donnerstag machen sie einen Ausflug ins rund 150 Kilometer entfernte Villareal und schauen sich dort die Europa-League-Partie gegen den AS Rom an.

Erfreulich: Bis auf zwei Spieler kann Schromm den gesamten Kader mitnehmen. Lediglich Torhüter Maximilian Hehn (Sprunggelenk) und Jim-Patrick Müller bleiben zu Hause. Der Mittelfeldspieler wurde am Donnerstag am Meniskus operiert und fehlt mehrere Wochen. „Wir haben uns gemeinsam für den jetzigen Zeitpunkt der Operation entschieden, in der Hoffnung, dass er dann Anfang April wieder auf den Platz zurückkehrt“, so Schromm.

Im ersten Spiel auf Rasen seit Dezember zeigten die Hachinger, dass sie durchaus schon in Form sind. Gegen den Regionalliga-Zweiten FC Bayern II feierten sie gestern den vierten Sieg im fünften Vorbereitungsspiel. „Zufrieden“ war Schromm nach der Partie, in der mit Dominik Stahl, Maximilian Nicu und Dominik Reisner drei leicht angeschlagene Akteure geschont wurden. Auf der Verletztenliste tauchte zudem Thomas Steinherr auf, dessen Sehnenverletzung aus dem Unterföhring-Spiel sich aber nur als Reizung herausstellte. Er dürfte bald wieder ins Trainings zurückkehren.

Die SpVgg geriet durch einen Lupfer von Karl-Heinz Lappe zwar schon nach zwei Minuten in Rückstand, antwortete aber eine Viertelstunde später mit dem Ausgleich durch einen kompromisslosen Schuss von Ulrich Taffertshofer aus spitzem Winkel. In der zweiten Halbzeit legten die Gäste angetrieben vom eingewechselten Sascha Bigalke einen Gang zu und erhöhten nach drei sehenswerten Spielzügen auf 4:1. Zunächst war Stephan Hain erfolgreich, einen feinen Steilpass von Taffertshofer hatte der auffällige Luca Marseiler quergelegt (60.). Fünf Minuten später tankte sich Bigalke stark auf der linken Seite durch, Hain legte ab auf Max Dombrowka, der mit seinem Schuss dem Bayern-Keeper keine Chance ließ. In der 79. Minute köpfte Alexander Winkler nach Taffertshofers Vorarbeit aufs Tor der Münchner, Hain verlängerte ins Netz.

„Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns an den Rasen zu gewöhnen, dann hat das aber gut gepasst“, fand Schromm.