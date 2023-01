Aderlass bei Haarer Baseballern

Von: Patrik Stäbler

Neue Herausforderungen: David Dinski (im Bild) wechselt wie Daniel Patrice nach Regensburg; Eigengewächs Titus von Kapff heuert bei Meister Bonn an. © Gerald Förtsch

Nach dem Coach verlassen auch drei Leistungsträger den Bundesligisten.

Haar – Zum Auftakt der Bundesligasaison empfangen die Baseballer der Haar Disciples am 1. April den Aufsteiger Hünstetten Storm – ein Duell, das es in ihrer Vereinshistorie noch nie gegeben hat. Und doch werden sich die meisten Spieler eher eine andere Partie zwei Wochen später im Kalender angestrichen haben: nämlich das bayerische Derby gegen die Regensburg Legionäre.

Dieses Spiel gegen den Erzrivalen wird für die Haarer heuer zum Wiedersehen mit alten Bekannten. Denn in Daniel Patrice und David Dinski sind im Winter zwei absolute Leistungsträger nach Regensburg gewechselt. Dazu hat sich in Titus von Kapff ein weiterer Eckpfeiler der Mannschaft nach Bonn verabschiedet. „Diese Abgänge sind natürlich eine Schwächung, aber dafür muss man Verständnis haben“, sagt Tom Wolf, der Pressesprecher der Disciples. Schließlich hätten die Spieler neue Herausforderungen gesucht – „bei Klubs, die unter anderen Voraussetzungen arbeiten als wir“.

Was Wolf meint, sind die professionelleren Bedingungen und die größere Finanzkraft beim amtierenden Meister aus Bonn und in Regensburg. Dort hat seit Kurzem wieder Martin Helmig das Sagen, der 2008 und von 2010 bis 2013 fünf Titel mit den Legionären holte und danach kurzzeitig auch mal Coach beim Bayernligisten Garching Atomics war. Um in Regensburg an alte Glanzzeiten anzuknüpfen, hat die Trainerlegende unter anderem den U23-Nationalspieler David Dinski sowie Daniel Patrice verpflichtet. Zweiterer läuft fürs französische Nationalteam auf und war vorige Saison bester Schlagmann der Bundesliga Süd. Sein Weggang schmerzt die Disciples daher mindestens so sehr wie der Abschied von Eigengewächs Titus von Kapff, der als Startwerfer gesetzt war.

Da sich neben diesen Stammkräften wie berichtet auch Trainer Alex Tufts zurückgezogen hat, stehen die Haarer nun vor einem veritablen Umbruch. Die Abgänge aufzufangen, werde „schon eine Herausforderung“, räumt Tom Wolf ein. Zugleich betont er: „Ich bin optimistisch, dass wir auch dieses Jahr einen tollen Kader auf die Beine stellen.“ Aktuell befinde sich allen voran Sportdirektor William Thorp in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen sowie Kandidaten für die Position des Pitchers in Spiel zwei, für die nahezu alle Bundesligisten auf ausländische Importwerfer setzen.

Derweil versucht Tom Wolf, dem personellen Aderlass auch etwas Positives abzugewinnen. „Dass sich die Top-Teams bei uns bedienen, ist ja auch eine Bestätigung unserer guten Arbeit“, sagt der Pressesprecher. „Und aktuell ist es einfach so, dass wir mit Vereinen wie Bonn oder Regensburg im mancherlei Hinsicht nicht konkurrieren können.“ ps