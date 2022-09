Alpencross endet bei Fürst Albert

Von: Robert Gasser

Am Ziel in Monaco wurde die Gruppe aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn von Fürst Albert II empfangen. © YOUNSTRS

Skirennläufer aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn fahren mit dem Mountainbike nach Monaco

Höhenkirchen-Siegertsbrunn –Die Sportler des Skisportvereins Munich Youngstrs haben die Ski gegen Mountainbikes eingetauscht und ihre Kondition eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Elf Athleten des Vereins aus der Gemeine höhenkirchen-Siegerstbrunn nahmen auf ihren Mountainbikes einen Alpencross in Angriff und fuhren vom Münchner Marienplatz bis nach Monaco, wo sie Fürst Albert II am Prinzenpalast königlich empfangen wurden.

Als die Sportler im Fürstentum ankamen, 900 Kilometer und 11 000 Höhenmeter hinter ihnen. Die Tour führte sie in zwölf Tagen durch sechs Länder über spektakuläre Trails, weltbekannte Skipisten, atemberaubende Pässe, namhafte Orte und Seen wie zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen, Ischgl, Samnaun, St. Moritz, Como, Lago Maggiore, Cuneo, Col de Tende, Ventimiglia, Menton und Monaco. Eine große Herausforderung vor allem für die jüngste Teilnehmerin, Henni Philippsen (11).

Mit 114 Kilometern stand die streckenmäßig längste Etappe gleich am ersten Tourtag bevor. Über Garmisch-Partenkirchen führte die Strecke mit den meisten Höhenmetern am zweiten Tag am Fuße der Zugspitze zur Hochthörl-Hütte und dem Fernpass weiter nach Nassereith. Die offizielle Überquerung des Alpenhauptkamms erfolgte am Malojapass, das symbolische Highlight einer jeden Alpencross-Tour, die in den Folgetagen von Seen und Flachetappen geprägt war.

Erst im Laufe der letzten Etappe erfuhr das Team, dass ein Empfang am Fürstenpalast vorbereitet wurde. Nach einer Einweisung durch den protokollarischen Dienst des Fürstenhauses kam dann die große Überraschung. Die Pforte öffnete sich und Fürst Albert II von Monaco schritt geradewegs auf die Equipe zu und begrüßte die Gruppe aus dem Landkreis München. „Grüß Gott, ich bin Albert. Herzlichen Glückwunsch zu Eurer großartigen Leistung und Tour!“, sagte der Fürst in perfektem Deutsch und ganz gelassen. Die Nervosität war dahin, das Eis gebrochen und es folgte ein ausführlicher Plausch mit jedem Teilnehmer.

„Die gesamte Tour war ein unglaubliches Erlebnis. Sportlich anspruchsvoll, logistisch herausfordernd und emotional sehr bewegend. Der Empfang durch Fürst Albert II von Monaco wird jedem Teilnehmer ein Leben lang in Erinnerung bleiben.“ sagte Youngstrs-Chef Stefan Wiedeck bewegt. rg

Am Donnerstag, 15. September (19 Uhr), wird in Siegertsbrunn ein Vortrag über die Tour gehalten. Nähere Details werden auf der Homepage www.youngstrs.de bekannt gegeben.