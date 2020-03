Alpenvolleys: Mit Unbeschwertheit zur Sensation?

Volleyball

von Umberto Savignano schließen

Das Unterfangen wirkt aussichtslos, aber kampflos ergeben wollen die Alpenvolleys sich nicht - gelingt ihnen im CEV-Cup doch noch der Sprung ins Halbfinale?

Unterhaching/Innsbruck – Es wäre schon mehr als eine Sensation, würden die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching den Sprung unter die letzten vier Teams im CEV-Cup schaffen. Vor dem heutigen Viertelfinal-Rückspiel des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs (17.30 Uhr MEZ) bei Zenit St. Petersburg sehen sogar die Grenzgänger selbst allenfalls den Hauch einer Minimalchance.

„Das wird sehr schwer. Es wird wichtig sein, gut ins Spiel reinzukommen. Dann sehen wir weiter“, sagt Sportdirektor Mihai Paduretu und verweist damit im Grunde auf die Methode des Hinspiels: Da hatten die Alpenvolleys gezeigt, wie man dem Favoriten ein Bein stellen könnte, sie hielten von Beginn an gut dagegen, ließen trotz 0:2-Satzrückstand den Mut nicht sinken, glichen zum 2:2 aus und mussten sich erst im Endspurt des Tie Break mit 2:3 geschlagen geben.

Und das ohne Paulo Victor Costa da Silva, den Top-Scorer der Bundesliga. Der wird auch im Rückspiel fehlen, seine Schulterverletzung lässt einen Einsatz weiterhin nicht zu, schon aus Gründen der Vorsicht. „Wir werden kein Risiko eingehen. Wir brauchen ihn für die Play offs“, stellt Trainer Stefan Chrtiansky klar, dass der Brasilianer in jedem Fall geschont wird.

Denn bei allem internationalen Ehrgeiz sind die Prioritäten beim Kooperationsprojekt aus Unterhaching und Innsbruck doch eindeutig festgelegt. „Wir geben auch im Europacup hundert Prozent“, versichert Libero Florian Ringseis zwar, aber er weiß auch: „Im Endeffekt ist die Liga wichtiger.“

Und genau aus diesem Grund können die Alpenvolleys die Euphorie aus dem tollen Hinspiel gegen die favorisierten Russen nicht in die Metropole an der Newabucht mitnehmen. Denn die folgende 1:3-Heimschlappe gegen den direkten Konkurrenten United Volleys Frankfurt hat sie am vergangenen Samstag im Kampf um Platz zwei nach der Bundesliga-Hauptrunde jäh ausgebremst. Weil sie vor dem Duell mit St. Petersburg auch dem anderen Rivalen VfB Friedrichshafen mit 1:3 unterlegen waren, finden sich die Alpenvolleys plötzlich nur noch auf Rang vier wieder, der ihnen schon im Halbfinale der Play offs den ungeschlagenen Meister Berlin als Gegner bescheren würde. Drei Runden bleiben noch, um die je drei Punkte Rückstand auf Frankfurt und Friedrichshafen gutzumachen, die beide noch gegen Berlin antreten müssen, was wiederum den Alpenvolleys helfen könnte.

Chrtiansky ordnet dem Ziel, noch einen oder gar zwei Ränge zu klettern, alles unter, er sieht das heutige Spiel als Vorbereitung auf den Schlussspurt in der Liga und kündigt an zu rotieren. Nicht nur im Fall von Paulo da Silva ist er dazu ohnehin gezwungen: Jordan Richards muss wegen Knieproblemen passen, Saso Stalekar ist wegen einer Erkältung womöglich nur bedingt einsatzfähig.

Somit gehen die Alpenvolleys noch deutlicher als Außenseiter in die Partie gegen das Team um Deutschlands Superstar Georg Grozer als vergangene Woche. Vielleicht hilft aber gerade diese Ausgangssituation, denn gegen Frankfurt musste Chrtiansky feststellen, dass der Druck seiner Mannschaft gar nicht gut tat: „Die Lockerheit vom CEV-Cup war wie weggeflogen.“ Ein Höchstmaß an Unbeschwertheit ist eine unverzichtbare Zutat, wenn die Sensation gelingen soll.