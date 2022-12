ERSC Ottobrunn: Am Haidgraben schwächelt auch noch die Eismaschine

Von: Harald Hettich

Ottobrunn - Ein Pech kommt selten allein. Zunächst verloren die in der Saison ohnehin bereits sportlich leidgeprüften Ottobrunner Eishackler ihr letztes Landesliga-Match in Bayreuth unglücklich und hauchdünn (4:5) und jetzt fiel am heimischen Haidgraben unter der Woche auch noch die Eismaschine aus. Das alles vor dem besonders mit Blick auf die nahende Abstiegsrunde so wichtigen Kellerduell des Aufsteigers und Tabellenletzten beim zuletzt dreimal sieglosen Liga-Vorletzten EV Moosburg.

Den Kopf in den Sand oder treffender ins Eis stecken wollen die Ottobrunner aber keinesfalls.

„Zunächst ist es einmal wichtig, gute Freunde in schlechten Zeiten zu haben“, betonte der am Freitag ebenfalls als Verteidiger auflaufende Teammanager Georg Critharellis mit Blick auf die „tolle und aufopferungsvolle Arbeit der Mitarbeiter bei der Sportpark GmbH“. Wenigstens einige Trainingseiszeit konnte so freigeschaufelt werden. Da soll sich möglichst lohnen für das richtungsweisende Kellen-Kreuzen der beiden Schlusslichter am heutigen Freitag (19.30 Uhr) in Moosburg. „Wir werden aller Voraussicht nach in Bestbesetzung antreten können“, sagte Critharellis im Auftrag auch von Trainer Patrick Gerber.

Eine schlagkräftige Haidgraben-Truppe wird auch nötig sein, um nach dem enttäuschenden 0:7 im Hinspiel vor einigen Wochen zu Punkten zu kurven. Vor allem auf dem Eis soll dazu auch Center-Rückkehrer Adam Kofron beitragen. Nach zu vielen Strafminuten in Franken zuletzt sollte der tschechische Aufstiegs-Torjäger das „schlagkräftige“ bei den Inselstädtern in Moosburg allerdings nicht zu wörtlich nehmen. Man hofft beim ERSCO auf eine diszipliniertere und konzentriertere Leistung. „Wir sind zu oft auf der Strafbank“, bekennen Gerber und Critharellis freimütig. Zumal gegen Moosburg auch ohne den verabschiedeten kanadischen Topstürmer Laframboise höchster Einsatz vonnöten ist. Denn mit dem neuen slowakischen Import-Verteidiger Lukas Majercik vom Oberligisten Timmendorfer Strand und dem in Oberliga (Regensburg, Amberg) sowie zuletzt Bayernliga (Erding) erprobten Flügel Mario Strobel haben sich die Moosburger mit Blick auf die entscheidende Saisonphase zuletzt gleich doppelt verstärkt.

Gut für die Ottobrunner, dass wenigstens der namhafte Chef an der Bande des EVM nicht mehr die Hockeystiefel schnürt: Der Deutsch-Kanadier Benoit Doucet hat seinerzeit über 200 DEL-Tore für Düsseldorf und Landshut aus dem Schlagschussarm gezaubert.

„Es wird auch so ein schwerer Gang“, prophezeit Critharellis. Wenn neben der Eismaschine nicht noch zusätzlich Personal ausfällt, könnte für die zuletzt deutlich formverbesserten Ottobrunner aber durchaus etwas drin sein. HARALD HETTICH