Aschheimerin Muriel Mohr schielt auf Gold

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Wie ein Hubschrauber in der Luft: Muriel Mohr fliegt in der Disziplin Big Air über die Schanze und zeigt diverse Drehungen. © Jirka Volak

„Ich will nicht schlechter sein als letztes Mal“, sagt Muriel Mohr aus Aschheim. Und nach einer kurzen Pause fügt sie hinzu: „Natürlich würde ich gerne Gold holen.“ Die 15-jährige Freeskierin (15) vom Kirchheimer SC startet bei der Junioren-WM in der Schweiz

Kirchheim/Aschheim – Bei ihrem allerersten Weltcup ist Freeskierin Muriel Mohr vom Kirchheimer SC auf dem vierten Platz gelandet. Zugegeben, beim Slopestyle-Wettbewerb in Bakuriani gingen insgesamt bloß vier Fahrerinnen an den Start, da etliche Nationen wegen des Kriegs in der Ukraine auf die Reise nach Georgien verzichtet hatten. Doch das dürfte für die erst 15-jährige Aschheimerin nur eine Randnotiz gewesen sein. Denn ihr Weltcupdebüt stellt für sie einen Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere dar.

In Bakuriani, wo 2023 die Weltmeisterschaft stattfindet, bekam es Muriel Mohr ausschließlich mit älteren Konkurrentinnen zu tun – wie so oft, wenn sie sich die Skier unterschnallt. „Ich bin eigentlich immer die Jüngste“, sagt die Zehntklässlerin, die das Gymnasium in Ismaning besucht. „Aber ich finde das ganz cool. Oft werde ich unterschätzt, auch weil ich nicht aussehe, als wäre ich schon fünfzehn. Doch wenn mich die Leute fahren sehen, dann sind die meisten überrascht.“

Herzliche Grüße: Muriel Mohr startet für den Kirchheimer SC heute in der Big-Air-Qualifikation. © Lukas Harzheim

Allein bei den nun anstehenden Wettkämpfen in Leysin in der Schweiz dürfte kaum jemand Muriel Mohr unterschätzen. Denn zur Junioren-WM, die für sie am Mittwoch mit der Disziplin Big Air beginnt, reist sie als zweifache Vizeweltmeisterin. So musste sich die Aschheimerin voriges Jahr in Russland im Slopestyle und im Big Air bloß der Lokalmatadorin Ksenia Orlova geschlagen geben. Was heuer ihre Ziele sind? „Ich will nicht schlechter sein als letztes Mal“, sagt Muriel Mohr. Und nach einer kurzen Pause fügt sie hinzu: „Natürlich würde ich gerne Gold holen.“

Hierzu bieten sich der Freeskierin gleich zwei Chancen. Zum einen geht sie im Slopestyle an den Start, bei dem die Fahrerinnen einen Parcours bewältigen, dabei über Eisenstangen gleiten und an Schneeschanzen spektakuläre Sprünge zeigen. Zum anderen – und hier sei sie sogar noch etwas stärker, glaubt Muriel Mohr – fährt sie beim Big Air mit. In dieser Disziplin gibt es nur eine, dafür aber sehr große Schanze, an der die Fahrerinnen abspringen und in der Luft verschiedene Tricks wie Salti und Drehungen zeigen.

Einem größeren Publikum bekannt geworden sind Slopestyle und Big Air erst kürzlich bei Olympia in Peking – nicht zuletzt, weil in diesen Disziplinen zwei Medaillen an die in Amerika geborene Chinesin Eileen Gu gingen, einer der Superstars der Spiele. Die Wettbewerbe in Peking hat natürlich auch Muriel Mohr mit großem Interesse verfolgt. „Für unseren Sport war das ein Meilenstein“, ist sie überzeugt. „Und ich selbst habe gemerkt, dass ich noch mehr trainieren sollte.“

Wobei die 15-Jährige bereits auf ein beachtliches Pensum kommt. Nicht nur ist sie quasi jedes Wochenende im Schnee, auf Lehrgängen oder bei Wettkämpfen. Sondern auch unter der Woche arbeitet Muriel Mohr an ihrer Fitness und geht zum Trampolinspringen, wo sie all die Tricks einstudiert, die sie dann auf der Piste zeigt. Dass bei so viel Sport die Schule nicht zu kurz kommt, darauf achten vor allem ihre Eltern. Aktuell bekomme sie aber beides unter einen Hut, sagt Muriel Mohr. „Im letzten Zwischenzeugnis hatte ich einen Notenschnitt von 2,3. Ich denke, das passt schon.“

Für die Junioren-WM diese Woche hat sich die Zehntklässlerin von der Schule befreien lassen. Nach der Qualifikation im Big Air am Mittwoch steht tags darauf das Finale in dieser Disziplin an; am Wochenende folgen dann die Slopestyle-Wettkämpfe. Im Anschluss an die WM werde ihr Fokus erst mal auf der Schule liegen, sagt Muriel Mohr. „Im März schreibe ich acht Prüfungen.“ Zugleich wolle sie in diesem Winter aber noch bei dem einen oder anderen Wettkampf an den Start gehen – womöglich sogar bei einem weiteren Weltcup in der Schweiz.

Mittelfristig möchte sich Muriel Mohr in dieser ersten Liga des Wintersports etablieren – und darüber hinaus auch ihr Fernziel im Blick behalten. „Natürlich träume ich von den Olympischen Spielen“, sagt die Aschheimerin. „Mein Trainer hat schon mal einen Vier-Jahres-Plan für mich aufgestellt. Und ganz am Ende steht da Olympia 2026.“