Muriel Mohr beim WM-Debüt auf Höhenflug

Von: Patrik Stäbler

Teilen

16-Jährige nutzt ihre Schanze. Muriel Mohr (hier in der Disziplin Big Air in Bakuriani) sagt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich zweimal ins Finale fahre“ – sie wird WM-Elfte im Slopestyle und -Sechste im Big Air. © Foto: Korbinian Resenberger/DSV

Die Aschheimer Ski-Freestylerin Muriel Mohr hat bei ihrem WM-Debüt eine beeindruckende Vorstellung abgeliefert. Zwei Mal qualifiziert sie sich fürs Finale. Im Slopestyle erzielt sie als Elfte das beste Ergebnis einer deutschen Fahrerin seit Lisa Zimmermanns Goldmedaille 2015. Und wenige Tage später erreicht sie im Big-Air-Wettbewerb sogar Platz sechs, was sie hinterher als „einfach nur crazy“ bezeichnet.

Kirchheim/Aschheim – Auch diesmal sei sie am Start nicht nervös gewesen, wird Muriel Mohr hinterher berichten. Bei Wettkämpfen sei sie das eigentlich nie, sagt die 16-jährige Ski-Freestylerin vom Kirchheimer SC. „Ich bin da eher gelassen und nehme mir vor, nur für mich zu fahren und Spaß zu haben.“

Ski-Freestylerin Muriel Mohr aus Aschheim. © DSV

In diesem speziellen Fall dürfte der Gymnasiastin aus Aschheim das Ruhigbleiben jedoch schwerer gefallen sein als sonst. Denn im georgischen Bakuriani startet Muriel Mohr bei ihrer ersten Weltmeisterschaft im Erwachsenenbereich überhaupt – und das nach gerade mal drei Auftritten im Weltcup. Dazu kommt, dass die 16-Jährige im Slopestyle-Wettbewerb die jüngste aller Fahrerinnen ist, und es obendrein mit Gegnerinnen zu tun hat, die jahrelang ihre sportlichen Vorbilder gewesen sind.

Bestes Ergebnis einer deutschen Fahrerin seit 2015

Doch kaum ist Muriel Mohr auf den mit Schanzen und Geländern gespickten Hindernisparcours gegangen, spielt all das keine Rolle mehr. So zeigt die Aschheimerin bei ihrem WM-Debüt eine beeindruckende Vorstellung, qualifiziert sich fürs Finale und landet dort auf Platz elf – mithin das beste Ergebnis einer deutschen Fahrerin seit Lisa Zimmermanns Goldmedaille 2015. Und es kommt noch besser für Muriel Mohr: Wenige Tage später erreicht sie im Big-Air-Wettbewerb – hier wird nur ein Sprung über eine einzelne große Rampe bewertet – nicht nur abermals das Finale. Sondern dort reicht es sogar zu Platz sechs, was sie hinterher als „einfach nur crazy“ bezeichnet.

Ich habe mich spontan dazu entschieden, diesen Sprung erstmals im Wettkampf zu zeigen.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich zweimal ins Finale fahre“, sagt Muriel Mohr, die als herausragendes Talent gilt und 2021 bei der Junioren-WM in Russland im Slopestyle und Big Air jeweils Silber holte. „Das waren beides megagute Leistungen“, sagt sie über ihre Auftritte in Georgien. „Wobei mich der sechste Platz im Big Air noch etwas mehr überrascht hat.“ In diesem Wettbewerb zeigt Muriel Mohr zunächst zwei blitzsaubere Sprünge – darunter ein „Switch 900 Tailgrab“, also eine rückwärts angefahrene, zweieinhalbfache Drehung mit Griff ans Skiende. Im dritten Versuch probiert sie sich dann an einer Dreifachschraube, also einem 1080, die sie jedoch überdreht und daraufhin bei der Landung stürzt. „Ich habe mich spontan dazu entschieden, diesen Sprung erstmals im Wettkampf zu zeigen“, sagt Muriel Mohr. „Und ich habe den Moment gefühlt – das war das Wichtigste.“

Ihre Erfolge bei der WM sind für die Ski-Freestylerin das Sahnehäubchen auf einem erfolgreichen Winter. So fuhr sie unter anderem im November beim Slopestyle-Weltcup im österreichischen Stubai auf einen starken siebten Rang, wodurch sie das Ticket für Georgien löste. In zwei Wochen steht für Muriel Mohr ein weiterer Weltcup in der Schweiz an, ehe sie zum Saisonabschluss Mitte April noch an einem Europacup in Österreich teilnehmen will.

Junioren-WM in Neuseeland wäre nächster Höhepunkt

Danach muss Muriel Mohr vorübergehend sportlich etwas kürzertreten. Schließlich warten nach den Osterferien mehrere Klausuren auf die Elftklässlerin, die nächstes Jahr am Gymnasium in Ismaning ihr Abitur anstrebt. Sport und Schule unter einen Hut zu bekommen, sei mitunter nicht ganz leicht, räumt sie ein. „Aber meine Eltern und Trainer achten darauf, dass beides klappt.“ Und sollte alles nach Plan laufen, dann stünde im Sommer noch ein Highlight für sie an – nämlich die Junioren-Weltmeisterschaft in Neuseeland

„Das wäre megacool, da dabei zu sein“, sagt Muriel Mohr, die auf der Südinsel in Cardrona zu den heißen Medaillenkandidaten zählen würde. Und anders als bei der jüngsten Weltmeisterschaft in Georgien müsste sie sich für die Junioren-WM noch nicht mal von der Schule beurlauben lassen. Schließlich finden die Wettkämpfe heuer von Ende August bis Anfang September statt – während der Sommerferien. (PATRIK STÄBLER)