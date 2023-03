Tobias Potye vor der EM: „Vierter will ich auf keinen Fall wieder werden“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

„Es war die richtige Entscheidung, die Hallensaison mitzunehmen“: Tobias Potye springt bei der Deutschen persönliche Bestleistung. © Imago

Noch im Dezember war unklar, ob Tobias Potye im Winter überhaupt bei Wettkämpfen starten wird. Inzwischen ist der Hochspringer aus Aschheim Deutscher Meister geworden, hat mit 2,28 Meter eine neue Hallenbestleistung aufgestellt und tritt am Wochenende bei der Europameisterschaft in Istanbul an – als Medaillenanwärter. Im Interview spricht der 27-Jährige von der LG Stadtwerke München über seine EM-Aussichten.

Herr Potye, vor zehn Jahren ist Ihr Stern bei der U20-Europameisterschaft in Rieti aufgegangen – mit dem Titelgewinn. Wäre es jetzt nicht Zeit für das nächste EM-Gold?

Definitiv! Ich rechne jedenfalls mit einem spannenden Wettkampf in Istanbul, bei dem ich ganz vorne mitspringen will. Und ich bin guter Dinge, dass ich aktuell das Zeug dazu habe.

ZeitplanFür Hochspringer Tobias Potye startet die Hallen-Europameisterschaft an diesem Freitag um 19 Uhr mit der Qualifikation. Am Sonntag ab 19.05 Uhr folgt dann das Finale. Übertragen wird die Europameisterschaft im Livestream auf allathletics.tv. (ps)

Dabei war angesichts Ihrer andauernden Knieprobleme im Dezember noch unsicher, ob Sie in dieser Hallensaison überhaupt Wettkämpfe bestreiten…

Es war ein längerer Prozess, bis ich mich kurz vor Weihnachten dazu entschieden habe, in der Halle zu springen. Ich hatte das Gefühl, dass ich es probieren möchte – und dass ich mir auch mit Blick auf Istanbul nicht die Chance auf eine EM entgehen lassen will.

Und dann haben Sie eine blitzsaubere Hallensaison hingelegt – mit einem Deutschen Meistertitel und einer neuen Bestleistung von 2,28 Meter.

Ja, ich habe gesehen, dass ich aktuell in der Lage bin, Leistung zu zeigen – auch wenn meine Sprünge technisch noch nicht dem entsprechen, was ich mir wünsche. Es ist auch nicht so, dass ich mein Knie gar nicht spüren würde. Aber mein Umgang damit wird immer besser, weshalb ich denke, dass es die richtige Entscheidung war, die Hallensaison mitzunehmen.

Zumal Sie nun als heißer Medaillenkandidat zur EM reisen. Noch mal Platz vier wie vor zwei Jahren in Polen wäre diesmal eine Enttäuschung, oder?

Die Konkurrenz in Istanbul ist stark, da kann man sich nicht zurücklehnen. Aber eines ist klar: Vierter will ich auf keinen Fall wieder werden.

(Das Gespräch führte Patrik Stäbler.)