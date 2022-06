Valentin Zapf vor Turn-DM: „Bisher lief es fast reibungslos“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Trainingspartner: Valentin Zapf (l.) und Marcel Nguyen (M.; hier bei der 160-Jahr-Feier des BTV mit Lukas Dauser). © BTV

Die internationale Karriere des einen neigt sich dem Ende zu, bei dem anderen hat sie eben erst begonnen. Und doch verbindet beide ein gemeinsames Ziel – und seit einiger Zeit auch eine Trainingsgemeinschaft.

Aschheim/Unterföhring – Die Rede ist zum einen von Marcel Nguyen, 34, einer der erfolgreichsten deutschen Turner aller Zeiten, der nach langer Verletzungspause vor Kurzem sein Comeback gegeben hat und für den die Heim-EM in München womöglich der letzte Auftritt auf internationaler Bühne sein wird.

Der andere heißt Valentin Zapf, kommt aus Aschheim, startet für den TSV Unterföhring und zählt hierzulande zu den hoffnungsvollsten Turn-Talenten. Ab diesem Donnerstag tritt der 19-Jährige bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin an – ebenso wie Marcel Nguyen. Die beiden haben in den vergangenen Monaten oft zusammen in Unterföhring trainiert. „Wir hatten beide keine richtige Trainingsgruppe“, sagt Zapf. „Also haben wir uns zusammengetan – als zwei gute Turner, die sich gegenseitig pushen können.“ Wobei der Aschheimer einräumt: „Natürlich lerne ich mehr von ihm als er von mir.“

Das große Ziel von Valentin Zapf in diesem Jahr ist jedenfalls das gleiche wie bei Nguyen – nämlich die Europameisterschaft in München Mitte August. Fünf deutsche Turner dürfen dort mit dabei sein, und anders als bei dem Routinier und mehrfachen Europameister Nguyen werden Valentin Zapf im Kampf um die Startplätze nur Außenseiterchancen eingeräumt. „Es wird sehr schwer, das weiß ich selbst“, sagt der 19-Jährige. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei der EM dabei bin, ist nicht so hoch. Aber trotzdem werde ich alles versuchen, um meine kleine Chance zu nutzen.“

Im Vorjahr hat Valentin Zapf sein Abitur gemacht; seither kann er sich als Sportsoldat voll aufs Turnen konzentrieren. Quasi täglich ist er mit Trainer Zoltan Csuka in der Halle – oftmals sechs, sieben Stunden lang. „In meinem Leben dreht sich jetzt viel mehr um den Sport“, sagt der Aschheimer. In punkto Motivation habe er trotzdem keine größeren Probleme – „gerade auch wegen der EM in München“. Welche deutschen Turner dort starten dürfen, wird sich bei zwei Qualifikationswettkämpfen bis Anfang August entscheiden. Die nationalen Titelkämpfe in Berlin spielen dafür offiziell keine Rolle. „Aber natürlich vermitteln sie einen gewissen Eindruck, wie fit jemand ist“, weiß Zapf.

Er selbst sei aktuell gut in Form, betont er. In der Bundesliga führt sein TV Wetzgau nach vier von acht Wettkämpfen die Tabelle als ungeschlagener Spitzenreiter an. „Bisher lief es fast reibungslos“, sagt Zapf. „Als Team waren wir wirklich stark, und auch mit meinen eigenen Leistungen bin ich zufrieden.“ In Berlin will der 19-Jährige vor allem im Mehrkampf am Donnerstag überzeugen – auch, weil bei der EM vor allem Allrounder gefragt sein dürften. Am Wochenende stehen dann die Gerätefinals an, bei denen Zapf vor allem in seiner Paradedisziplin am Reck gute Chancen eingeräumt werden.

Bilder aus der Max-Schmeling-Halle werden ab Donnerstag abwechselnd bei ARD und ZDF gezeigt. Darüber hinaus werden die Turn-Wettkämpfe als Livestream im Internet übertragen – auf sportschau.de und zdf.de. PATRIK STÄBLER