Valentin Zapf aus Aschheim arbeitet mit neuem Trainer zusammen

Von: Patrik Stäbler

Training am Barren: Valentin Zapf und sein neuer Coach Julius Rabenstein in der Unterföhringer Halle. © Gerald Förtsch

Der Aschheimer Turnen Valentin Zapf verzichtet auf Wechsel zum Bundesstützpunkt. Sein nächstes Ziel: Nach den Deutschen Meisterschaften im Juli zurück in den DTB-Perspektivkader.

Unterföhring/Aschheim – Es gibt da dieses Video, das Valentin Zapf kürzlich bei Instagram geteilt hat. Darin sieht man, wie sich der Turner vom TSV Unterföhring beim Recktraining mit dem sogenannten Cassina abmüht – ein gestreckter Doppelsalto mit Schraube über dem Gerät. Ein ums andere Mal holt der 20-Jährige Schwung, hebt ab, wirbelt durch die Luft und greift nach der Stange. Jedoch vergeblich, weshalb er im nächsten Moment rücklings in die Schnitzelgrube plumpst.

Zapf verzichtet auf Wechsel zum Bundesstützpunkt

Doch Valentin Zapf lässt sich davon nicht entmutigen und probiert es erneut. Und erneut. Und erneut. So viel Durchhaltevermögen brauchte der Aschheimer zuletzt nicht nur im Training, wo er – wie stets im Winter – neue Elemente einstudiert hat. Sondern auch im übertragenen Sinne muss sich der mehrfache Deutsche Jugendmeister aktuell durchbeißen, nachdem das vergangene Jahr nicht so gelaufen ist wie erhofft.

So verpasste Valentin Zapf nicht nur die Teilnahme an der Heim-EM in München, mit der er geliebäugelt hatte. Sondern in der Folge flog er auch aus dem Perspektivkader des Deutschen Turner-Bunds (DTB). „Die Entscheidung hat mich überrascht, auch wenn ich sie ein Stück weit nachvollziehen kann“, sagt Zapf. Eine Rolle gespielt, mutmaßt er, habe dabei womöglich auch sein Verzicht auf einen Wechsel an einen Bundesstützpunkt. „Aber ich wollte in Unterföhring bleiben“, sagt Zapf. „Hier fühle ich mich am wohlsten, die Halle ist ideal, und ich habe einen super Trainer.“

Letzterer ist freilich ein neues Gesicht. Denn nach langen Jahren mit Zoltan Csuka als Coach hat Valentin Zapf kürzlich den Trainer gewechselt. „Die Fortschritte waren da, aber die Wettkampfleistung hat nicht so gepasst“, erklärt er seine Entscheidung. In dem 25-jährigen Julius Rabenstein steht ihm nun ein Coach zur Seite, der einst in der Bundesliga geturnt hat und inzwischen als fest angestellter Trainer beim TSV Unterföhring arbeitet. „Bis jetzt läuft es sehr gut“, sagt Valentin Zapf über die Zusammenarbeit. „Das Training ist total anders. Aber ich denke, dass ich dadurch noch mal neue Impulse und mehr Energie bekomme.“

Ziel: Nach DM im Juli zurück in den DTB-Perspektivkader

Genau das will der Turner vom TSV Unterföhring, der in der Bundesliga für den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau startet, nun möglichst bald auch auf großer Bühne zeigen. Zumal „Wettkampferfahrung genau das ist, was ich jetzt am meisten brauche“, wie er betont. Seine Chancen auf einen Start bei der Europameisterschaft in der Türkei im April sind indes gering. Sollte er an der EM-Qualifikation teilnehmen dürfen, würde er dies natürlich tun, sagt Zapf. Andernfalls plane er für Mitte April eine Teilnahme beim Rheintalcup in der Schweiz, ehe anschließend noch ein Auftritt bei den London Open folgen könnte. „Ich habe lange keine internationalen Wettkämpfe mehr gehabt“, sagt Zapf. „Deshalb freue ich mich jetzt darauf.“

Noch wichtiger für ihn sind jedoch die Deutschen Meisterschaften Anfang Juli in Düsseldorf. Schließlich wird es nicht zuletzt von seinen Leistungen dort abhängen, ob der Sportsoldat in den Perspektivkader des DTB zurückkehrt. „Mein Ziel ist es, da zum Halbjahr wieder reinzukommen“, sagt der Aschheimer. „Dann wäre der Schaden minimal gewesen.“