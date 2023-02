Aschheimer Freestylerin Muriel Mohr mit starkem WM-Debüt

Flug auf Platz 11: Die Aschheimerin Muriel Mohr startet für den Kirchheimer SC. © IMAGO/GEPA pictures/ Angelika Warmuth

Die Aschheimer Ski-Freestylerin Muriel Mohr, die für den Kirchheimer SC startet, hat bei der WM im georgischen Bakuriani einen Achtungserfolg im Slopestyle-Wettbewerb erzielt. Die erst 16 Jahre alte Schülerin belegte Platz elf und erreichte das beste deutsche Ergebnis im Hindernisparcours seit der Goldmedaille von Lisa Zimmermann 2015. Mohr gilt als herausragendes Talent.

Bei der Junioren-WM 2021 gewann sie Silber im Slopestyle und Big Air. In Bakuriani steigerte sich die jüngste Finalteilnehmerin im zweiten Lauf und ließ mit 43,73 Punkten die frühere Weltmeisterin Tess Ledeux aus Frankreich hinter sich. Allerdings zeigte Mohr noch keine Höchstschwierigkeiten, sie soll sich langsam an die absolute Weltspitze herantasten. Dort thront die Schweizer Olympiasiegerin Mathilde Gremaud. Nach Silber 2021 gewann die 23-Jährige nun ihren ersten WM-Titel. Mit 87,95 Punkten lag Gremaud knapp vor der Kanadierin Megan Oldham (87,75) und Johanne Killi aus Norwegen (84,71). Alia Delia Eichinger (St. Oswald) hatte den Sprung in den Endkampf der Top 12 als 14. knapp verpasst. Bei den Männern setzte sich der Norweger Birk Ruud durch, der sich in Peking Olympia-Gold im Big Air gesichert hatte. Zweiter wurde dessen Landsmann Christian Nummedal vor dem Schweizer Titelverteidiger Andri Ragettli. (SID)